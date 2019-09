El alcalde de Conil alerta que la progresión del alga invasora afecta ya al 80 por ciento del caladero conileño

En este sentido, Bermúdez ha explicado en una nota que, además, el palangre en aguas de Marruecos también está afectado, así como que hay especies que ya están desplazadas como el sable, la urta, o algunos pescados de roca. "La zona que aún no está afectada, la del Faro de Roche, que abarca tan solo un 20 por ciento, soporta ya la presión de toda la flota artesanal conileña, mas la que se traslada desde Barbate, ya que sus caladeros se encuentran totalmente invadidos", ha añadido.

Para el alcalde conileño, "se puede estar hablando a corto plazo, y si no se toman medidas, del fin de la pesca artesanal en el litoral, con las graves repercusiones que ello tendría no solo directas, todos los barcos afectados, sino indirectas sobre la economía".

El dirigente de IU ha confirmado que aún no se han producido la llegada de arribazones a playas, como así lo ha hecho en las localidades de Tarifa y Algeciras, "pero ello no puede suponer que no se actúe, ya que los arribazones son solo la punta del iceberg de la catástrofe medioambiental que se está dando en el litoral, con la inactividad por parte de las administraciones central y autonómica".

En ese sentido, Bermúdez ha lamentado la "fase de negación que aún están transmitiendo estas administraciones, que desde el año 2015 tienen una constancia clara del problema y que con esa inactividad están ocasionando graves daños que no se sabe si serán recuperables".

"La situación de crisis no permite estar esperando declaraciones como especie invasoras, que no son requeridas para tomar ya medidas urgentes, ni tampoco escudarse en falta de competencias, como hace la Junta de Andalucía, cuyas competencias sobre aguas interiores vienen claramente establecidas en el Estatuto de Autonomía", ha aseverado el alcalde de Conil, que ha añadido que "es la sociedad civil y la comunidad científica la que está dando los pasos, con la dejación por parte de la Administración autonómica y estatal".

A su juicio, "es urgente que estas administraciones lideren ya mesas de trabajo y planes de choque o protocolos que incluyan a todas las partes afectadas y las que pueden colaborar". "Solo esa actuación integral podrá dar esperanzas para hacer frente a un desastre ecológico, provocado desde el primer momento por la inactividad del control necesario sobre el medio por parte de las administraciones competentes y que amenaza con acabar con nuestros medios y formas de vida", ha concluido.