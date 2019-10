Defensores del Pueblo se conjuran para mejorar la atención a menores migrantes: "No tenemos un sistema de acogida de calidad"

"No tenemos un sistema de acogida de calidad". Con la conjura de mejorar la atención de menores extranjeros no acompañados en España, los defensores del pueblo de cada comunidad autónoma se reúnen estos días en Andalucía para analizar cuáles son las cuestiones a mejorar la recepción de los migrantes que, con menos de 18 años, parten de sus lugares de origen en busca de un futuro mejor. "¿Y el sistema cómo los protege?", se ha preguntado el Defensor del Pueblo y del Menor en Andalucía, Jesús Maeztu, anifitrión del encuentro que tiene lugar en Sevilla y en Tarifa (Cádiz), lugar al que se desplazarán este miércoles los defensores para ver in situ varios recursos de atención a personas migrantes, tanto adultas como niños.

En las jornadas, inauguradas este martes por el propio Maeztu, por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, y la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, se analiza un sistema de protección de menores que ha de atender a los jóvenes de manera integral y especializada, dadas las singulares necesidades que presentan, primando el enfoque de infancia respecto a la condición de inmigrante, dada su especial situación de vulnerabilidad y desprotección. Actualmente, unos 6.000 menores son atendidos a lo largo de este año en los diferentes recursos previstos por la Junta.

"Reparto equitativo"

Desde Andalucía, puerta de entrada desde África para estos menores, la administración de la Junta lanzó el verano del año pasado varios mensajes solicitando el apoyo del resto de comunidades pero que no tuvieron respuesta satisfactoria. Pero los defensores, según han avanzado Maeztu y Marugán, apuestas por un "reparto del flujo migratorio" más equitativo entre las regiones españolas. No hay especiales avances en la cuestión, han dicho, si bien el asunto no ha conllevado en los últimos meses una mirada especial por parte de las administraciones ante la menor llegada de menores en patera este pasado verano. En todo caso, Maeztu ha avanzado que la mejor distribución a nivel nacional de estos menores será uno de los diez puntos que recogerá la 'Declaración de Tarifa' que este miércoles se aprobarán en el marco de este encuentro.

"Necesitamos niños"

"En Andalucía muchos de ellos inician el flujo migratorio, pero se convierte a veces en una puerta de entrada abusiva", ha lamentado Maeztu, quien apuesta por "tener un sistema mejor". Por otro lado también ha resaltado que hay que "erradicar" los discursos "de la xenofobia y la criminalización" que rodean a estos jóvenes. "Necesitamos niños. España, Europa, necesitan niños. Son el futuro. Vamos a hacer una apuesta por ello. Acogerlos es un derecho y un deber", ha remarcado.

"Ningún menor tiene que estar en un CIE y ningún mayor tiene que estar en un centro de menores", ha comentado Maeztu respecto a la mejora en el diagnóstico de la edad del migrante, uno de los aspectos que se tratan de forma específica durante las jornadas, abogando en todo caso por "la coordinación y la cooperación" entre los defensores para garantizar que las actuaciones de las distintas administraciones con responsabilidad en la atención a estos menores de edad.

Fernández Marugán ha recordado, por su parte, que desde 2005 se viene buscando un mejor reparto entre comunidades cuando la llegada de migrantes menores "nos sobrepasa", abogando por "buscar algún procedimiento" en esa línea. y "hacer llegar los gobiernos" estas situaciones. "Nos jugamos muchos" en esta acogida, ha dicho Marugán, que se ha de entender "no como una carga sino que es un beneficio a la sociedad".

Doble jornada

Tras una recreación artística, creada por Puerto Flamenco, sobre el itinerario de los niños y niñas migrantes no acompañados, con la actuación de Esperanza Fernández, el primero de los paneles, ha versado sobre el Viaje en origen. Trata de seres humanos, asilo y protección internacional y moderado por Manuel Lezertúa, Ararteko del País Vasco, con la intervencion de Kaoutar Boughlala, presidenta de Codenaf; Mila Núñez, del Servicio Inmigrantes y Refugiados de Cruz Roja; Félix Flores, jefe del Grupo de la Brigada de Extranjería de Sevilla y Mercedes Alconada, asesora jurídica de CEAR.

El resto de las jornadas se puede seguir en la web del Defensor del Pueblo Andaluz. El encuentro se completará el miércoles con una visita de los defensores y defensoras a recursos para la atención a personas migrantes en San Roque (Cruz Roja, CATE, Centro de Primera Acogida) y un acto de homenaje en la Isla de las Palomas a las gentes de la Comarca del Campo de Gibraltar por su acogida de los menores extranjeros no acompañados.