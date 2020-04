Día 43 en estado de alarma: Estampida de niños, como en un día de Reyes Magos

Hace mucho que no voy a las carreras de caballos al hipódromo de Pineda, y no es que me vistiera como si fuera a ir a Ascot, simplemente cubría las carreras para el periódico. Siempre me emocionaba el nerviosismo de los caballos en los momentos previos a la salida, el sonido de los caballos piafando, golpeando los cajones inquietos, hasta que suena la campana de salida, se abren los cajones y los caballos salen galopando como alma que lleva el diablo.

Pensé que esta mañana, primer día en que los niños salían a la calle después de más de un mes, sería algo parecido, que se abrirían las puertas de las casas y saldrían los niños gritando y corriendo.

No ha sido esa mi percepción. He paseado por toda Sevilla y me he encontrado padres llevando a sus hijos de la mano, niños en bicicleta pegaditos a sus progenitores, mucha mascarilla y no demasiadas caras de alegría. "Les hemos dado tantas instrucciones al pobrecito", me cuenta una madre, "que no se atreven ni a moverse: no toques los bancos, no te acerques a tus amigos, no puedes lanzar la pelota lejos, no te agaches al suelo.... en fin que le hemos cortado todo el rollo".

Los niños juegan a la pelota frente a la tapia de una iglesia en la Plaza de la Encarnación de Sevilla. Luis Serrano

Casi me ha llamado más la atención algunos corrillos de padres, a la distancia de seguridad, charlando animadamente mientras tenían a sus hijos agarrados de la mano, más entretenidos ellos que los chavales. Mucho patinete , bici y alguna pelota, en general, mucha tranquilidad. Avenidas y calles vacías. En algunas plazas, la Policía Local vigilando que se mantengan las normas de seguridad. "De momento, nada que resaltar, buenas maneras y tranquilidad", me comenta la autoridad. Así que, como tantas veces, una cosa es lo que uno piensa que va a ocurrir y otra muy distinta la realidad con la que se topa, y yo hoy me he encontrado poca algarabía y mucha prudencia. (La ventana de Luis)

La Gran Evasión

He pasado la Gran Evasión igual que todos los días del último mes y medio: encerrado en casa. Se asume con naturalidad que los padres son los más beneficiados de estas excursiones infantiles, y es cierto. Gana el que acompaña porque se airea; gana el que se queda en casa, porque alcanza la verdadera-y-ansiada-libertad: una hora solo. Un hortera diría que es un win win.

Por todo esto hemos decidido que sea Cristina quien vaya con Mario a explorar los confines del mundo. De los tres, es ella quien más necesitaba el aire. Mario está en esa edad (poco más de dos años y medio) en la que comprende más de lo que parece. "Ten cuidado con el bichito", implora cada vez que salgo, algo así como el "tengan cuidado ahí fuera" de estos días. Ayer se extrañó de que fuese a volver a la calle, pero no ha tenido miedo. Intuye que algo malo pasa y ha asumido con extraña madurez y sin aspavientos que no se toca nada.

Así que a las 11 ha cogido la moto y ha salido a darse un garbeo, con la soltura con la que Steve McQueen saltaba aquella valla a lomos de una Triumph. De los mundos que han descubierto sólo sé lo que me han contado: han conocido a María, la vecina del dinosaurio; han pisado muchas hojas; han echado un vistazo melancólico y furtivo a un parque, precintado como la escena de un crimen; han visto niños con mascarilla y niños sin ella, todos jugando. Al regresar, algunos vecinos los han saludado desde sus balcones, como a soldados victoriosos que desfilan tras la guerra. Cristina se ha emocionado hasta la lágrima y han vuelto a casa con la certeza de que son fascinantes los mundos que hay ahí fuera. (La ventana de Néstor)

Cogerse de la mano

Con niñas de corta edad (casi 3 y 6 años) la gran pregunta, el gran temor de este día, era si aún le cabría el calzado que habían estado usando hasta hace exactamente 45 días, que son los que hacen que no pisan la calle. Desde entonces, descalzas todo el santo día a pesar de las sugerencias, amables peticiones, súplicas y broncas de la que suscribe. La pequeña hereda de la mayor, y la mayor tiene un carácter más dócil, ésa ha sido mi suerte en esta hora de permiso fuera de casa.