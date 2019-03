Durán (RTVA) ve necesaria una "reestructuración" pero asegura que "no habrá ni un despido" ni pérdidas de derechos

En la comisión de control de la RTVA y de sus sociedades filiales, Durán ha comentado que, igual que se están acometiendo reformas inmobiliarias y tecnológicas, es necesario que la corporación lleve a cabo cambios en el personal, pero porque hay "categorías que se están quedando obsoletas" mientras otras necesitan apoyo y en la casa "hay trabajadores con la capacidad suficiente para hacer otro trabajo que ahora no se está haciendo". Esto sucede, según ha dicho, en las tareas relacionadas con internet, que no están contempladas en el convenio colectivo.

La RTVA, según ha continuado, está hablando con los representantes de los trabajadores para poder llegar a un acuerdo sobre la estructura profesional de la empresa, pero, a juicio de Durán, "las negociaciones van muy lentas" por lo que ha hecho un llamamiento a la otra parte para "agilizar" el proceso. De entre lo propuesto por la corporación es que "no habrá ni un sólo despido y ni se perderá ni un sólo derecho" y, de hecho, ha asegurado que el trabajo que realiza la empresa pública en la actualidad es "difícil" hacerlo con menos personal.

El subdirector del ente ha informado sobre esta necesidad de "reestructuración" a tenor de las diferentes intervenciones de los grupos que se han referido a la renovación de la corporación para hacerla más "eficiente" que ya anunció el nuevo Gobierno de Juanma Moreno. Durán no ha entrado en "temas de discusión política sobre recortes o renovación", pero ha explicado que está habiendo modificaciones en los edificios, en los temas tecnológicos y también serán necesarios cambios en el personal.

La diputada del PSOE Rosa Aguilar ha destacado que su partido siempre ha hablado de la necesidad de encaminar la RTVA a una "mejor eficacia y eficiencia de la prestación del servicio público, simplificando los procesos" y "por supuesto el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y de los derechos de los trabajadores". Pero, según ha dicho, los socialistas están "preocupados" por las acciones que el nuevo gobierno y su "acompañante perpetuo" Vox vaya a tomar.

"Cuando al tripartito se les dice que no haya despidos ni recortes de ningún tipo miran para otro lado", ha dicho Aguilar, quien ha afeado a la Junta que "no ha sido capaz de definir ni qué consejería llevará la responsabilidad de la RTVA" y es un gobierno que "no es de fiar" porque tampoco ha "aclarado qué va a hacer y cual es su modelo" porque "guardan silencio" hasta que pasen las próximas citas electorales.

Por parte de Vox, el diputado Francisco José Ocaña ha señalado que la RTVA precisa una renovación porque "el modelo actual está condenado al fracaso", pero "otra cosa será el modelo que se propone y si esa conversión garantizará el servicio público y la neutralidad ideológica informativa", aunque ha confiado en que así sea. "Si se va en ese camino será el correcto, sino se hace será una empresa al servicio del gobierno de turno como ha venido siendo hasta ahora", ha resumido.

El diputado de PSOE José Fiscal ha alertado que Vox "haya manifestado su intención de cerrar Canal Sur y ha señalado que "no hay razón" para que el nuevo Gobierno adopte medidas "en detrimento" de las condiciones que se dan en la RTVA. Los objetivos de la corporación, ha señalado Fiscal, se "ponen en riesgo" a tenor de las manifestaciones de partidos como Vox y los trabajadores "sienten inquietud" ante las medidas que se puedan tomar. "Detrás de las palabras racionalizción, ajustar o hacer eficaz mucho nos tememos que se puedan esconder otras como recortes y detrimento de las condiciones laborales de los trabajadores", ha dicho.

"TODO IRÁ BIEN"

De su lado, la diputada de Ciudadanos María Isabel Albás ha pedido a Aguilar "tranquilidad" porque "el gobierno del cambio va a defender la RTVA como instrumento de cohesión para todos los andaluces" y "va a contar con los trabajadores", algo que el PSOE "no hizo cuando estaba en el gobierno". "Puede estar tranquila, todo irá bien y la RTVA en poco espacio de tiempo va a mejorar porque contaremos con los trabajadores y todos los grupos que quieran una cadena de calidad y pública", ha sentenciado.

Por parte del PP, la diputada Carmen Céspedes también ha contestado a Aguilar y le ha afeado que ahora a los socialistas "les entren esas ganas de preocuparse de los trabajadores" cuando estando en la Junta "no consultó para nada" a los mismos el tema de la fusión de la radio y la televisión. "¿Recortes? El señor Durán puede decir quién recortó y cuando cuando gobernaba el PSOE", ha aseverado, al tiempo que ha lamentado que se haya "querido convertir la comparecencia de Durán en una valoración política".

Así, para Céspedes el PSOE llega tarde porque, a su juicio, "no se ha preocupado" del porvenir de la RTVA en los años que ha gobernando, donde "no se ha podido ni llegar a consenso para renovar el Consejo de Administración" pero sí ha hecho "manipulación de la información". El nuevo Gobierno, según ha aseverado, "ya ha dicho por activa y por pasiva que los trabajadores no tienen que tener ninguna preocupación ni antes ni después de las elecciones".

En la misma línea, la diputada del PP Rosalía Espinosa ha subrayado que Canal Sur "está sumido en una crisis entre comillas" y necesita actualizarse, labor en la que la Junta "está trabajando" con "diálogo para encontrar un consenso que antes con el PSOE ha sido imposible" y que pretender "mejorar" la RTVA. "Se está trabajando mucho por parte del Gobierno en este sentido y queremos cambiar para mejorar", ha asegurado.