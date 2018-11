Casado pide el voto a "los socialistas de bien"

"A este partido lo han votado muchos socialistas cuando se hartaron de lo que hizo Zapatero. Yo les digo que aquí tienen su casa para defender España". Pablo Casado ha pedido así el voto a los "socialistas de bien" argumentando que el proceso soberanista en Catalunya está siendo favorecido por la "inacción o complicidad" del Gobierno de España. Casado ha inaugurado así la 24ª Unión Intermunicipal del Partido Popular, que se celebra entre este viernes y sábado en Málaga.

Casado ha inaugurado la reunión con un discurso en clave nacional, casi monopolizado por la decisión de la Abogacía del Estado de no acusar a los líderes independentistas por el delito de rebelión. "El delito de rebelión es el que es, y el Gobierno lo que viene a decir es que los coches fueron destrozados por una granizada o que los miembros de la Policía Judicial estuvieron encerrados en la Consejería de Economía porque se olvidaron de abrir la puerta", ha dicho Casado. "La abogacía del Estado de forma infame recibe la orden del Gobierno para no plantear la acusación por rebelión", ha dicho.

El líder del PP ha acusado al Gobierno de Sánchez de "poner en jaque la dignidad del Gobierno de España por mandato de Torra, Puigdemont y los independentistas". Según Casado, "los delitos se están encontrando con la inacción o la complicidad del Gobierno, que no sólo no hace nada sino que entorpece". Casado ha denunciado que la no acusación por el delito de rebelión para parte de la Abogacía del Estado supone un "atropello a la separación de poderes y la legalidad del Reino de España".

Los asistentes al encuentro han aplaudido la petición de que se mantenga la acusación de rebelión. Entre los asistentes a este encuentro estaban Xavier García Albiol, los presidentes de las diputaciones provinciales de Málaga y Almería ( Elías Bendodo y Gabriel Amat) y el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

"Tienen su casa para defender España"

Pablo Casado ha pedido el voto a los "socialistas de bien" y ha definido al PP como "el único partido de centro-derecho": "A este partido lo han votado muchos socialistas cuando se hartaron de lo que hizo Zapatero. Yo les digo que aquí tienen su casa para defender España". Luego ha añadido que su partido es "la única garantía de dignidad democrática en España" y una "fuerza tranquila, reformista y liberal que necesita España para mantenerse unida".

"Para parar el golpe, poner orden y hacer cumplir la ley también necesitamos dar una expectativa de futuro ilusionante, incluidos aquellos que sólo nos votan cuando ven amenazadas sus vidas", ha dicho para rematar su discurso.

Sobre las próximas elecciones autonómicas, ha insistido en que el PP no pactará con el PSOE y Susana Díaz, porque "no se lo merece".

Por la puerta de atrás

Casado ha salido por la puerta trasera y sin hacer declaraciones al terminar su intervención. No ha habido ninguna mención a la exsecretaria del PP, María Dolores de Cospedal. Los nuevos audios difundidos este viernes por Moncloa.com revelan que Ignacio del Hierro, marido de la exsecretaria general del PP, encargó a Villarejo la elaboración de un dossier sobre la participación de Javier Arenas en la fundación Asociación de Estudios Europeos, que este mantenía con Luis Bárcenas y el entonces eurodiputado Gerardo Galeote.