Cuatro meses sin escolarizar: el Defensor del Pueblo alerta de la demora en asignar recursos educativos a menores infractores

El Defesor del Pueblo de España, Francisco Fernández Marugán, ha emitido un "recordatorio del deber legal" de la Junta de Andalucía ante las "dificultades para la escolarización de los menores internos en centros de reforma" de Andalucía, "de modo especial en la provincia de Málaga".

La educación primaria y secundaria es obligatoria en España, recuerda el Defensor del Pueblo, que fue advertido por un particular del retraso en la escolarización de los menores sujetos a medidas de internamiento en centros de Andalucía, así como en el proceso de matriculación de un joven de Málaga en concreto. En relación a ese caso, "resulta preocupante la demora de casi cuatro meses en asignarle un recurso educativo, al margen de la atención docente que haya podido recibir en el centro en el que se encontraba interno", dice el Defensor.

A la administración andaluza, recuerda el Defensor del Pueblo en su resolución, "le incumbe garantizar el derecho a la escolarización obligatoria de los menores sin dilaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como en la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor".

En la Defensoría se muestran "conscientes de que la dilación en la matriculación de los menores sujetos a medidas de reforma puede estar motivada por múltiples causas, algunas de ellas imprevisibles o ajenas a la propia administración", pero "se considera necesario simplificar el procedimiento de escolarización extraordinaria de estos alumnos a los efectos de conseguir la máxima eficacia y celeridad" en orden a "garantizar los derechos del menor".

Fuentes de la Defensoría del Pueblo añaden que el "problema con la escolarización" "es algo que se ha detectado que pasa". "Hemos detectado otros casos que no han terminado en resolución porque están en trámite o por alguna otra cuestión" pero corroboran que en los centros de reforma "se están produciendo demoras en la escolarización de los menores". Detallan al respecto que los inspectores que acuden a estos centros están analizando esta cuestión con especial intensidad.

Agilizar los plazos de matriculación

Las mismas fuentes recuerdan que, a raíz de una visita en 2015 al Centro de Internamiento de Menores Infractores San Francisco de Asís – La Biznaga en Torremolinos (Málaga), se registró "retraso en exceso de la escolarización de algunos menores". "En otras comunidades también se ha tenido que llamar la atención en ese sentido", apuntan las fuentes. La advertencia del Defensor no es nueva ya que en la resolución se dice textualmente que "se comprueba que continúan las dificultades para la escolarización" de los menores con medidas judiciales.

La resolución del Defensor solicita a la Vicepresidencia y Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta que se continúe informando a esta institución del resultado de las medidas adoptadas para agilizar los plazos de matriculación y asignación de recursos educativos a los menores sujetos a medidas de internamiento, así como acerca de la posibilidad de asignar de modo inmediato un recurso educativo, incluso en caso de que continúen los trámites necesarios para la definitiva matriculación".

Desde la citada Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, con competencias en reforma juvenil, reconocen que "ha ocurrido algunas veces y afecta a los menores de medio abierto y a los que están en centros de internamiento de menores infractores en régimen abierto", explicando que los menores que están en centros de internamiento en régimen cerrado o semiabierto "reciben clases en los propios centros".

La Junta reconoce "problemas de retraso" pero "no generalizados", aludiendo, como dice el Defensor, a la provincia de Málaga en particular y "muy puntual" en el resto de provincias. La cuestión la achacan a "cambios en el servicio de Inspección" en Málaga, al que se le requiere un informe específico para este tipo de escolarizaciones, que tienen "expedientes muy complejos". Dichas fuentes señalan que en este curso escolar no se están produciendo retrasos porque una nueva herramienta informática está permitiendo digitalizar este tipo de expedientes.

En cualquier caso señalan que la escolarización es una cuestión que recae en la Consejería de Educación y Deporte. Fuentes del departamento dirigido por Javier Imbroda señalan que "son los propios centros de reforma los que tienen que agilizar el procedimiento" y que, para Educación, "no hay dilación respecto a un procedimiento normal similar al de escolarización, como por ejemplo un cambio de residencia". "Las casuísticas son muy amplias en función del régimen en que esté el menor", apuntan las fuentes de la Consejería de Educación y Deporte.