La Fiscalía ve motivos para investigar al líder de Vox en Andalucía por un presunto fraude de subvenciones en una sociedad donde fue socio

La Fiscalía de Sevilla ha remitido a la Fiscalía Superior de Andalucía la investigación penal de un presunto delito contra la Hacienda Pública por un supuesto fraude de subvenciones cometido por una sociedad en la que figuró como socio el presidente del grupo parlamentario Vox Andalucía, Francisco Serrano, que ya ha declarado voluntariamente ante el Ministerio Público.

A la denuncia inicial de Facua, tras los hechos destapados por infoLibre, se ha sumado además otra por parte del Ministerio de Industria que señala que, la investigación desarrollada "ha permitido confirmar" que la mencionada sociedad, de la que Serrano fue administrador entre abril de 2016 y octubre de 2017, recibió 2.489.000 euros del ministerio, a través del programa Reindus, "para lo cual la empresa debía aportar un capital social en consonancia con el proyecto a desarrollar y, principalmente, con los fondos solicitados".

Según la Fiscalía, la sociedad fue constituida con "aportaciones no dineradas" de los socios, "consistentes en maquinaria diversa que se afirmaba como de su respectiva propiedad, cuando ello indiciariamente no se ajustaba a la verdad". Es decir, la empresa habría alegado que poseía una maquinas que en realidad no eran suyas para obtener la subvención de casi 2,5 millones de euros para la construcción de una fábrica de pellets -combustible a base de madera-, un proyecto que tampoco se habría realizado.

"En el desarrollo de la actividad sufragada parcialmente con fondos del ministerio no consta la realización del proyecto comprometido de fabricación de pellets en la localidad de Niebla (Huelva) y no se ha llevado a cabo el reintegro de la deuda", avisa la Fiscalía, precisando que la investigación abarca a Francisco Serrano, que ha declarado ya ante la Fiscalía tras solicitarlo voluntariamente, y "a otros socios y colaboradores" de la empresa.

Dada la condición de aforado de Francisco Serrano como diputado autonómico en el Parlamento de Andalucía, "la valoración de la suficiencia de estos indicios correspondería a la Fiscalía Superior" de Andalucía, si bien la Fiscalía de Sevilla entiende "que la conducta de estas terceras personas debe ser conjuntamente analizada para evitar decisiones judiciales contradictorias".