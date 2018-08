El Gobierno prevé que el incendio de Nerva esté controlado en las "próximas horas"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha manifestado este viernes que, por la información que dispone de la Unidad Militar de Emergencia (UME), se prevé que el incendio forestal que se declaró ayer tarde en el paraje Sierra de San Cristóbal, en Nerva (Huelva), puede estar "controlado en las próximas horas", y ha insistido en que la situación actual no conlleva "riesgo" para los ciudadanos de la zona.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Gómez de Celis, que se ha desplazado este viernes al puesto de mando en la zona del incendio, ha manifestado que el fuego tomó unas dimensiones que nos preocuparon a todos, de manera que ayer, a petición del Infoca, se activó la Unidad Militar de Emergencia, que empezó a actuar desde la tarde con 128 militares en las tareas de colaboración para intentar sofocar el incendio, a lo que hay que sumar 32 vehículos que se han activado.

Ha manifestado que no ha habido peligro para las personas y tan solo han sido 22 las que han tenido que ser desalojadas de su casas para mantener su seguridad, aunque "no corrían peligro".

El delegado ha indicado que el incendio continúa en estos momentos activo, pero con la previsión de que en las próximas horas pueda estar "controlado", si no hay ningún cambio climatológico importante, fundamentalmente en lo que respecta al viento.

Ha expresado su agradecimiento al Infoca y a la UME por las tareas que están desarrollando en la zona y ha señalado que las causas del incendio se investigarán una vez que el fuego esté controlado.

Gómez de Celis ha señalado que el comandante al frente de la UME le ha trasladado esta mañana que el fuego seguía activo, que no se habían podido utilizar medios aéreos porque las condiciones climatológicas y la condiciones del propio fuego lo impedían, en relación al humo fundamentalmente, que no había riesgo para las personas, y que se ha realizado un perímetro en torno al fuego activo para intentar que no trasvase ese perímetro y tenerlo controlado "en las próximas horas".