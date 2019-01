Gómez de Celis muestra su preocupación por la "deriva extremista y enloquecida" de la derecha tras el vídeo del PP

El delegado del Gobierno en Andalucía y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha mostrado este domingo su preocupación por la "deriva extremista y enloquecida" de PP, Vox y Ciudadanos (Cs), calificándolos como la "derecha española", tras el vídeo publicado este sábado en la cuenta oficial de Twitter del PP en el que se deseaba la muerte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a periodistas, Gómez de Celis ha señalado que dicha deriva ha quedado ejemplificada de forma "muy clara" tras "utilizar el día de Navidad, los Reyes Magos, y un niño" para "desear la muerte del presidente del gobierno".

Por ello, el delegado del Gobierno ha recordado que el Ejecutivo trasladará a la Fiscalía General del Estado el citado tuit para "analizar si es constitutivo de delito y, en su caso, proceder penalmente contra los autores y los que le han dado difusión pública", según señalaron este sábado fuentes del Gobierno.

VIOLENCIA DE GÉNERO

En relación a la advertencia de Vox acerca de que no aceptará los acuerdos PP-Cs sobre leyes de género, Celis ha expuesto que "todo terrorismo requiere una protección especial". "Todo aquel que exponga que no existe un problema en relación a la violencia contra las mujeres es tanto como intentar decir que no habría que tener ninguna especialidad, por ejemplo, contra las victimas del terrorismo", ha remarcado.

Así, el delegado del Gobierno en Andalucía ha asegurado que el Ejecutivo pondrá en práctica "todos los mecanismos que deban de aplicar para asegurar que las mujeres que sufren el terrorismo de la violencia de género sigan estando protegidas". "Se aplicarán todos los mecanismos que el Estado tenga en su mano para preservar que siga siendo así en materia competencial en Andalucía", ha asegurado.