Íñigo Errejón se presenta en Málaga como única alternativa al bloqueo: "O Más País o nuevas elecciones"

Íñigo Errejón ha presentado Más País en Málaga con una idea central: un buen resultado de su candidatura es la única fórmula para evitar una repetición electoral que sólo beneficiaría a Vox. "Sólo hay una opción para que se dejen de repetir elecciones. O Más País o nuevas elecciones hasta que ganen por incomparecencia los enemigos de la democracia", ha dicho este miércoles. Málaga es una de las 16 provincias en las que Más País presenta lista, en este caso en coalición con Equo.

Errejón tenía muy claro cuál debía ser el mensaje principal de su discurso. Busca explotar el supuesto hartazgo de los votantes de izquierdas por la incapacidad para el pacto de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. En ese contexto, el exnúmero dos de Podemos se presenta cómo el lubricante imprescindible. Sin él no es posible el acuerdo, vino a decir. "Después del debate ha quedado claro que Sánchez e Iglesias, si se les deja solos, nos llevan a terceras elecciones; y el único beneficiario de esto es Santiago Abascal y los señoritos de Vox", ha advertido.

En ese relato, la alternativa a un acuerdo con Más País es especialmente alarmante. Para Errejón, no sirve de nada una posible abstención del PP porque el Gobierno resultante sería incapaz de aprobar los presupuestos. El escenario si no hay gobierno progresista supondría, en cambio, regalar "segundas y terceras oportunidades" a Vox: "La primera consecuencia del bloqueo es que se le deja una autopista a los enemigos de la democracia para que siembren el odio y el racismo". "No sirve de nada cagarse en todos sus muertos, ni solo manifestarse alertándonos del auge de la ultraderecha", ha resaltado para pedir el voto.

"Están jugando con los puestos de trabajo"

Errejón ha responsabilizado a Sánchez e Iglesias de "estar jugando con los puestos de trabajo" por la falta de acuerdo, y ha insistido en su propuesta: si no llegan a un acuerdo para gobernar, los tres deberían dar un paso a un lado.

También ha reivindicado sus diferencias con ellos, particularmente con Pedro Sánchez, a quien ha afeado sus "titubeos" con el federalismo. "Los avances federales en España son siempre avances en el bienestar", ha defendido.

El protagonismo de Vox en el mitin de Errejón contrasta con el hecho de que no haya habido, en cambio, ninguna referencia a Ciudadanos y Albert Rivera, y apenas una crítica inicial al PP y Pablo Casado, a propósito de sus vinculaciones con la campaña de propaganda engañosa para desincentivar el voto de izquierdas a través de Facebook.

Hoy se ha conocido que la Junta Electoral ha archivado la denuncia contra los promotores de esa campaña. "Señor Casado, usted tiene derecho hacer la campaña que quiera, pero la tiene que hacer de cara. Diciéndole a la gente progresista que se tiene que quedar en casa, pero tenga el valor de hacerlo de cara".

"Y esa Carmen, ¿quién es?"

Unas 250 personas han acudido al acto central de la candidatura de Más País, que en Málaga encabezan la economista Carmen Lizárraga y Francisco Jurado. También han acompañado a Errejón la exconcejala de Madrid y número 3 en la lista madrileña, y el economista Juan Torres. Organizar el acto al aire libre, frente al Teatro Romano, tiene la ventaja de que algunos curiosos pasan y se quedan a escuchar. En cambio, Javier González de Lara (presidente de la Confederación de Empresarios Andaluces y vicepresidente de la CEOE) pasó y no paró ni para tomar aliento.

"Y esa Carmen, ¿quién es?", pregunta una señora cuando se anuncia a la candidata que encabeza la papeleta por Málaga. No hay duda de que Errejón es el reclamo. "Es culto, preparado, inteligente. Será presidente del Gobierno en ocho años, escuchad lo que os digo", dice una señora; "es buenísimo. Has ido a dar con las más fans", apunta su amiga; "habla de industria, lo que no le he escuchado a ningún candidato", completa una tercera. Ninguna conocía a Carmen Lizárraga. "Pero nos ha gustado mucho".

Quizá por ese hándicap, Juan Torres ha loado las cualidades de Lizárraga, granadina, "amiga" y aún bastante desconocida en la provincia, pese a haber sido parlamentaria andaluza. "Carmen es la mejor candidata que podemos tener en Málaga", ha asegurado Torres. "Es la que tiene una titulación académica más alta, la que tiene una trayectoria intelectual más brillante (suponiendo que otros la tengan), la que tiene experiencia en la gestión de asuntos públicos".

Ella, por su parte, ha acusado a PSOE y Unidas Podemos de "jugarse el país a los dados" en un "enroque impresentable", mientras la ultraderecha "está sembrando el odio en esta España mía, esta España nuestra". "¿Cómo le vamos a dar oportunidad a quien está dispuesto a meterse un gol en propia puerta?", se ha preguntado.

"Estamos con él [Errejón] en ese esfuerzo heroico. Después del 11 de noviembre seguiremos construyendo Más País Equo", ha dicho Lizárraga. Luego, el líder ha llamado a "confiar en nuestras propias fuerzas", pero no se oculta que Más País, que ha diseñado la campaña a la carrera y con pocos recursos, ha llegado a las elecciones con bastante por hacer.