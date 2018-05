El chófer de Javier Guerrero señala a Zarrías y Caballos en las reuniones para gestionar ayudas de los ERE

El conductor del exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía Javier Guerrero ha revelado reuniones de su ‘jefe’ con antiguos responsables políticos de la administración autonómica y ha recordado que Guerrero le comentó que las ayudas que éste gestionaba no tenían control. Juan Francisco Trujillo, natural de Jaén, ha declarado como testigo en el juicio de los ERE y ha apuntado a la relación entre el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y el denominado ‘conseguidor’ de los ERE Juan Lanzas, a quien conocía antes que a Guerrero, así como un desplazamiento para que Guerrero se viera con el histórico socialista José Caballos, “que creo que era alguien del PSOE de Sevilla”, todo ello en la marco de los desplazamientos que hacía con Guerrero para hablar sobre las ayudas investigadas.

Trujillo, chófer de Guerrero entre 2003 y 2007 y con quien tenía “una relación de amistad”, será juzgado por otra parte, junto a Guerrero, en una pieza separada en relación a las ayudas por importe de 1'4 millones de euros que concedió el exdirector general y parte de las cuales habrían ido destinadas a la compra de cocaína, copas y antigüedades, según su declaración judicial, que ha ratificado este martes en el juicio. Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción pide 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización por la citada cantidad.

El conductor ha aludido a “al menos” un par de traslados al Palacio de San Telmo para reunirse con Zarrías y otros “a Hacienda, a Innovación, al IFA”. Preguntado por el fiscal acerca de que si Guerrero le comentó alguna vez que las ayudas que gestionaba no estaban sometidas a control ha respondido “eso me dijo”. Después de un encuentro con Zarrías ha dicho que Guerrero “estaba enfadado porque no le habían salido las cosas bien” y ha comentado que hacía “todos los desplazamientos” los hacía él y que “la lista puede ser inmensa”. También ha desvelasdo que “una vez tuvo un problema con IFA por una ayuda una empresa que no había pasado por la Dirección General” que dirigía.

Desplazamientos para recoger regalos

Sobre Lanzas ha dicho que le conocía de antes, de Jaén, pero que le veía por la Dirección General “se dedicaba a gestionar temas de empresas en crisis, de ayudas y eso”. También ha apuntado citas en ese contexto con Antonio Albarracín, de Vitalia, con Jesús Bordallo, con José González Mata, de Uniter. Juan Francisco Trujillo ha dicho también que el exdirector general le reconoció que las ayudas no tenían control. "Eso me comentó", ha dicho al tribunal.

Guerrero le habría confesado también a su conductor que tenía “problemas de pago con las ayudas”. Por ello ha recordado reuniones con gente del IFA, sin poder precisar con quién, “y creo que en Hacienda para desbloquear el tema”. En ese punto ha comentado “una llamada” con Gaspar Zarrías “porque tenían que visitar una empresa en Vilches relacionada con azulejos y cerámica”, sin poder dar más detalle al respecto.

Trujillo ha dicho que no se le comentó nunca cuáles eran los criterios para otorgar las ayudas, que nunca hizo desplazamientos para dar regalo alguno aunque sí para recogerlos en alguna ocasión, ha dicho a preguntas del fiscal. Ha recordado que su salida de la Junta, que provcó su vuelta a Jaén, se produjo en 2007 “por reestructuración de personal”, según le dijeron. Guerrero le dijo que iba a tratar de mantenerlo en el puesto pero finalmente se marchó a su puesto de técnico administrativo, aunque tuvo que dejar la administración al sufrir un expediente disciplinario.