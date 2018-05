El juez de los ERE pide a las partes no hacer preguntas "irrelevantes": "No podemos seguir a este ritmo"

Juan Antonio Calle Peña, el presidente del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían ayudas sociolaborales en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha vuelto a pedir a las partes personadas en la causa no hacer preguntas "irrelevantes" para no alargar "innecesariamente" el juicio. "No podemos seguir a este ritmo", ha subrayado.

La vista oral ha alcanzado este martes la cuadragésima novena sesión con el inicio de la declaración del noveno de los 150 testigos previstos, el director gerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Antonio Lara Revilla.

Antes de comenzar el interrogatorio al nuevo testigo, el magistrado Juan Antonio Calle Peña ha tomado la palabra para dirigirse a las partes personadas en el juicio, cuya fase testifical comenzó el 23 de abril.

Así, ha recordado que hace "unos días", en concreto el 25 de abril, hizo un llamamiento por la duración de los interrogatorios a los testigos, "más de lo previsto", a su juicio. En este sentido, esta semana estaban citados seis testigos para las cuatro sesiones --lunes, martes y miércoles durante la mañana y la tarde--, y este martes ha comenzado a declarar el segundo de los seis.

De esta manera, el magistrado presidente ha insistido en su petición de evitar preguntas "innecesarias" y que "no tengan relevancia" para la causa con el fin de no alargar "innecesariamente" el juicio.

"Seguimos igual", ha expresado el presidente del tribunal, advirtiendo de que, si no se "reconduce" la situación, "añadiremos una sesión más a la semana, que sería una tarde". "En las manos de ustedes está solucionar el tema", ha expuesto a las partes, Ministerio Público, acusaciones y defensas, concluyendo el magistrado manifestando que "no podemos seguir igual".

Fue el 25 de abril cuando Juan Antonio Calle Peña, ante el tiempo dedicado al primer testigo, un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y sin pretender "coartar" la labor de las partes en los interrogatorios, hizo un llamamiento a Fiscalía, acusaciones --PP-A y Manos Limpias-- y defensas para no hacer preguntas "prescindibles" para no alargar "innecesariamente" el juicio "en la medida de lo posible".