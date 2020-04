Los sindicatos atajan el desconfinamiento de los funcionarios andaluces hasta después del estado de alarma

No habrá desconfinamiento de funcionarios hasta que termine el estado de alarma. El portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha anunciado este miércoles que la vuelta a sus puestos de trabajo de forma presencial de los empleados públicos de la administración autonómica no se producirá hasta que no cese el actual estado de alarma por la crisis del coronavirus, tal y como le habían planteado públicamente el día anterior los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

El anuncio se produce después de que hace una semana trascendiera el fin del confinamiento para los altos cargos, el personal eventual y los funcionarios con servicios esenciales de la Junta de Andalucía, algo que había levantado suspicacias entre los sindicatos de la Mesa General de la Función Pública, que se habían plantado a la hora de que pudiera producirse una reincorporación presencial del personal que no prestara servicios esenciales antes de tiempo.

Aunque el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, explicó la semana anterior que la incorporación total de los 270.000 funcionarios de la Administración andaluza no se iba a completar hasta que el Gobierno de España lo permitiera en todo el territorio nacional", la Junta había previsto que, junto a la reincorporación de la cúpula política del Gobierno autonómico, también volverían a sus puestos aquellos funcionarios que prestaran servicios esenciales, siguiendo el levantamiento de la cuarentena más estricta decretada por el Ejecutivo central.

El portavoz Bendodo ha aludido este miércoles a las videoconferencias que mantuvo individualmente el día anterior con las secretarias generales de CCOO-A, Nuria López, de UGT-A, Carmen Castilla, y el presidente de CSIF-A, Germán Girela, a quienes trasladó los planes de la Junta para la progresiva incorporación de los trabajadores públicos a sus puestos de trabajo de manera presencial. La Mesa de la Función, que se reunirá este mismo viernes, será clave para esta cuestión.

Durante los encuentros con los resposables sindicales se acordó que que, una vez que cese el estado de alarma, bien el 26 de este mes, de acuerdo con el decreto actualmente en vigor, bien el 10 de mayo, una posibilidad que ha planteado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se producirá esa reincorporación física y no antes, con todas las garantías del personal funcionario que trabaja en la Junta.

Bendodo ha dicho en rueda de prensa que se está trabajando en la reactivación de la administración autonómica, que no se puede parar porque tiene que seguir otorgando licencias, permisos y autorizaciones para que la actividad económica funciones. En este sentido, ha recordado que a lo largo de esta semana se irán reincorporando de manera presencial a sus puestos el personal directivo de la Junta, como consejeros, viceconsejeros, secretarios generales o directores generales.

Sobre esta vuelta progresiva del personal directivo de la Junta, Bendodo ha incidido en que, sobre todo, se quiere activar ese personal en las consejerías que tienen mucho que decir en el desbloqueo de cuestiones importantes para las pymes, empresas y para la situación económica en definitiva. El consejero de la Presidencia ha manifestado que cada consejería elaborará un plan de incorporación unificado y pactado con los sindicatos.