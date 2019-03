La Junta de Andalucía cifra en 381,5 millones el crédito aún sin justificar de expedientes para formación pendientes de gestión

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha revelado este jueves que, a fecha del pasado 13 de febrero de 2019, "el volumen total de expedientes" para la realización de cursos de formación "pendientes de gestión en fase de justificación representa una cantidad total de crédito pendiente de justificar de 381.584.950,97 euros".

Así lo ha trasladado la consejera en respuesta a una pregunta que en la comisión parlamentaria del ramo le ha formulado el diputado de Vox Francisco José Ocaña, que se ha interesado por la situación actual de los expedientes abiertos a las empresas contratadas para la realización de los cursos de formación ya realizados y que aún no están resueltos.

En ese sentido, el parlamentario de Vox ha recordado que, "después de los casos de corrupción y de los escándalos" que afectaron desde el año 2012 a los cursos de formación, por parte de la administración andaluza se realizó una "paralización de la formación a desempleados".

El representante de Vox ha lamentado que, "una vez más, los sectores de población más frágiles sufren las consecuencias de las negligentes acciones de los gobiernos socialistas", y ha incidido en que "la paralización de los cursos de formación ha durado por lo menos cinco años, mermando las posibilidades" de inserción de "miles de personas en situación de paro".

Además, ha subrayado que ha habido "ingentes cantidades de dinero procedentes de la Unión Europea que han dejado de percibirse cuyo objetivo y destino era la realización de cursos de formación para desempleados".

Sobre la situación de los expedientes pendientes de resolución relativa a subvenciones dirigidas a acciones formativas, la consejera ha precisado que "los datos pueden sufrir modificaciones, porque estamos todavía trabajando en ello", y ha detallado que, "mayoritariamente, los expedientes pendientes de finalizar corresponden a acciones formativas de los años 2009 a 2011, si bien se han identificado seis expedientes pendientes de resolución de convocatorias de 2004, 2007 y 2008, a los que hay que añadir los expedientes pendientes de resolución de la última convocatoria de 2016 dirigida a personas desempleadas".

Ha reconocido que, "desde 2012 a 2015, prácticamente no se convocaron acciones formativas", y ha precisado que "el total de expedientes pendientes de resolución de convocatorias de 2004 a 2011, y de convocatorias de 2016 asciende a 2.030 expedientes".

Según ha precisado la consejera, "a diciembre de 2018, el total de expedientes pendientes de resolución con justificación de crédito pendiente asciende a 1.724, que representan el 20,27% del total de expedientes". Ha concretado que, "por lo que se refiere al número de expedientes de convocatorias de 2016, suman 306".

Blanco ha indicado que "se han detectado créditos comprometidos pendientes de justificación correspondiente a periodos desde 1986 a 2004 cuyo número de expedientes no ha podido ser identificado y cuantificado a fecha de hoy".

PREVISIÓN SOBRE LA REANUDACIÓN DE LA FORMACIÓN

Por otro lado, la consejera ha apuntado la "previsión" de que "en septiembre se hayan podido desbloquear los créditos comprometidos", y ha incidido en que "hasta final de año no nos podemos permitir no iniciar la formación", pero existe actualmente "una situación de bloqueo que no es querida para nosotros en absoluto".

El diputado de Vox ha lamentado que "existen ingentes cantidades de expedientes aún no resueltos", y ha subrayado que "esta situación ha traído como consecuencia el cierre por ruina de muchas de las empresas" de formación "a las que se le adeuda el dinero". Además, ha advertido de que "la no resolución de expedientes paraliza la entrada de dinero por parte de la Unión Europea".

El representante de Vox ha señalado que entiende que la Consejería de Empleo va a desarrollar "un esfuerzo para resolver los expedientes que están pendientes", y ha incidido en que, "sin formación, tendremos trabajadores menos formados", lo que conlleva "una pérdida de competitividad empresarial".

FONDOS EUROPEOS

Desde esa premisa --compartida por la consejera, que ha indicado que esta cuestión de la formación es "lo que más nos preocupa ahora mismo en las actuaciones a acometer" por su departamento--, el mismo grupo parlamentario ha formulado otra pregunta sobre la formación para el empleo y fondos europeos destinados a esa materia.

La consejera ha explicado que en el Presupuesto andaluz de 2019 se incluyeron Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) en el Plan Operativo Fondo Social Europeo 2014 de la comunidad autónoma de Andalucía, y ha concretado que el presupuesto asignado está vinculado a reformas y equipamiento en los centros de Formación Profesional destinados a la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Cádiz.

Ha precisado que el importe del proyecto global de la red de centros en cuanto a la adecuación, reforma y equipamiento asciende a 12.586.776 euros, y "en la actualidad se está tramitando, a través de la Dirección General de Patrimonio, la adquisición de una nave en la Bahía de Cádiz para la impartición de acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo para personas desempleadas en las especialidades naval y aeronáutica", con un importe reservado para esta acción que asciende a 1.203.905 euros.

De igual modo, en el Presupuesto de 2019 se ha incluido dinero del Fondo Social Europeo en el Plan Operativo 2014 de la comunidad autónoma, y la consejera ha explicado que el fondo estaría destinado a la impartición de acciones formativas en toda la comunidad, con una programación prevista de 32.309.938 euros, de los que unos 27 millones se destinan a la ITI de Cádiz y el resto a acciones formativas en el territorio de la comunidad.

Junto a ello, según ha abundado la consejera, se han asignado 15 millones de euros al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a través de los programas operativos Andalucía 2014-2020 de Experiencias Profesionales para el Empleo.

La consejera ha apuntado que "no le consta" que se hayan realizado auditorías por parte de la UE para saber si los fondos cedidos para este fin de la formación se usaron para esa misión, y ha indicado que sí le consta que "se hizo una auditoría externa por parte de la Intervención General de la Junta en 2012-2013".

Además, la Cámara de Cuentas de Andalucía incluyó en su plan de actuaciones para el ejercicio 2012 "la fiscalización de subvenciones del SAE para la Formación Profesional para el Empleo correspondiente a los ejercicios 2009 y 2010 y el seguimiento de las recomendaciones seguidas en el informe", según ha explicado la consejera.