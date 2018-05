Kichi airea su bronca con Monedero por el chalé: “No nos perdonarán equivocarnos de bando”

La controversia sobre el chalé de 600.000 euros de Pablo Iglesias e Irene Montero ha disparado el fuego amigo dentro de Podemos, como nunca hasta ahora. La corriente Izquierda Anticapitalista, minoritaria dentro de la formación morada, pero de mucho peso en Andalucía, mostró desde el principio su profundo malestar por la “incoherencia” de sus líderes al adquirir una casa “muy por encima de las posibilidades de la gente a la que representamos”. La decisión de Iglesias de someter la controversia a una consulta interna entre los inscritos de Podemos ha aplacado el ruido entre sus filas -“que hablen las bases”, dicen-.

También se han dado cuenta de lo expuestos que están a las críticas externas de la “derecha política y mediática”, por lo que intentan no airear su enfado. La líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, que hasta ahora ha permanecido callada, envió ayer un mensaje de apoyo a Iglesias y a Montero a través de Twitter y contra los ataques que están recibiendo de sus rivales políticos. Todo esto, sin embargo, no ha evitado otro choque de trenes. El que acaba de protagonizar el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, con uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero.

Kichi fue el primero que salió públicamente a cuestionar la compra del chalé de Iglesias y Montero en Galapagar, que contrasta con su “piso de currante” de 40 metros cuadrados en el barrio gaditano de La Viña, que comparte con su pareja, Teresa Rodríguez. Estas palabras no sentaron nada bien en el entorno de Iglesias. Monedero pasó el lunes por Sevilla para ofrecer una conferencia y allí lanzó un misil contra Anticapitalistas, a los que acusó de “intentar crecer” a costa de la polémica del chalé. “No son revolucionarios, son revoltosos y se equivocan a la hora de hacer análisis”, dijo. Pero Monedero fue más allá y aireó otras “incoherencias” de la Izquierda Anticapitalistas, como el apoyo del regidor de Cádiz a la venta de las fragatas a Arabia Saudi (las corbetas que fabricará Navantia en San Fernando), evidenciando así el nivel crítico que atraviesa la formación morada. Las distintas sensibilidades de Podemos no quieren que la derecha aproveche esta crisis interna para debilitar a sus líderes y su mensaje a los indignados, pero son incapaces de permanecer callados. “Anticapitalistas”, dijo, “es una corriente que apoya la independencia en Cataluña, que nosotros entendemos que es un desliz, o que calla cuando un alcalde suyo vende armas a la dictadura de Arabia Saudí o cuando se condecora una virgen, que lo entendemos porque en su función de alcalde tiene que hacerlo”, advirtió, en alusión al alcalde de Cádiz, José María González, Kichi.

El regidor gaditano respondió este martes a Monedero a través de una carta abierta remitida a los medios de comunicación. “Hay cosas que es mejor decirlas porque de no decirlas se enquistan y se vuelven cancerosas”, dice. Con un tono entre cínico y severo, Kichi advierte a su compañero: “La gente está dispuesta a perdonarnos que nos equivoquemos en casi todo, que nos pasemos de rojos, que nos quedemos cortos... pero difícilmente nos van a perdonar que nos equivoquemos de bando”. En esta carta, el alcalde de Cádiz protagoniza un cambio de registro sorprendente, porque incluso roza la animadversión personal, y porque lo hace en plaza pública sin preocuparse de que los medios y los rivales políticos se ceben con esta fisura interna. Kichi afea a Monedero que en sus mítines en Andalucía llegase imitando las palmas y el acento andaluz. “Me quedé con ganas de decirte Juan Carlos que a la gente de Cádiz y de Andalucía nos molesta como una ardentía que imiten nuestro acento, que toqueteen nuestro arte con descuido, con malaje, Juan Carlos”, escribe.

Luego el regidor vuelve a cuestionar la compra del chalé de Iglesias, dice que “el código ético no es una mera formalidad, sino una garantía para vivir como la gente”. “Lo que están haciendo con Pablo e Irene me parece atroz, me encontrarán al lado, si me quieren, frente a la extremaderecha mediática o política”, apunta, y acto seguido explica que ser alcalde de Cádiz es de las cosas más difíciles que ha hecho en la vida, y que ver sufrir a sus conciudadanos, “morir en la calle o cruzar el puente” para buscar trabajo fuera de su ciudad, le afecta. “Y es esa presión de los de abajo la que me obliga a no poder rechazar carga de trabajo para los astilleros”. “Has dicho que yo "vendo armas a la dictadura de Arabia Saudí", como si tuviera un arsenal en el Ayuntamiento o en mi casa de 40 metros cuadrados. Que yo no tomo decisiones sobre lo que fabrica Navantia es una realidad que han tratado de disimular ciertos medios para ponerme en un aprieto, pero que lo hagas tú, primo…”, dice.

El alcalde termina reconociendo que su cargo le ha reportado contradicciones, “pero nunca en beneficio propio”. Y termina defendiendo una vez más su “piso de currante”. “¿Por qué crees que son tan jartibles con esto del domicilio de los de Podemos? Voy a compartir contigo una hipótesis que tengo: yo creo que es porque la gente está dispuesta a perdonarnos que nos equivoquemos con casi todo, que nos pasemos de rojos, que nos quedemos cortos de rojos, que nos pasemos de puros, que asumamos contradicciones, pero difícilmente nos van a perdonar que nos equivoquemos de bando, porque, como tú y yo sabemos, diga lo que diga Ciudadanos, hay muchas Españas y nosotros nos debemos a la de la gente humilde”. Y después de años reprochando a los medios de comunicación que le llamen por su popular apodo, el alcalde de Cádiz firma la carta con un sencillo: Kichi.