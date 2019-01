Juan Marín no garantiza el respaldo de Cs para la derogación de la Ley de Memoria presente en el acuerdo PP-Vox

"Si Vox obliga al PP a apoyar a una proposición de ley para la derogar la ley de memoria, (en esta ley nos abstuvimos, ni siquiera votamos a favor) pues tomaremos posición cuando esa proposición llegue al Parlamento y en la medida en la que llegue". Así lo explicó este jueves el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, durante el programa 'El Enfoque' de Onda Madrid.

Marín insiste en diferenciar Gobierno y trabajo parlamentario. "Una cosa es el Gobierno y nuestro acuerdo con 90 puntos programáticos, y otra cosa son los acuerdos que dos grupos parlamentarios lleven al Parlamento. Somos grupos parlamentarios independientes y tendremos que tomar nuestras decisiones en base a nuestros compromisos. No nos obliga a nada ese compromiso con Vox", reitera desmarcándose del acuerdo de investidura con 37 puntos que han firmado PP y los de Abascal para que Vox respalde con su voto la presidencia de Juan Manuel Moreno.

El punto 33 de dicho documento afirma que el PP (partido que ostentará la presidencia) y Vox se comprometen a "promover una Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica". Aún así, Marín explica que, aún formando parte del mismo Gobierno, Cs no está obligado a respaldar los puntos de ese acuerdo porque "un Gobierno pone en marcha proyectos de ley. Y las proposiciones de ley las plantean el Parlamento. El PP tampoco está obligado a votar todas las proposiciones de Ley que lleve Ciudadanos al Parlamento". "Es la dinámica parlamentaria".

En el caso de la Consejería de Familia, que ha mostrado las primeras diferencias entre Vox y la formación naranja, afirma que no han "chocado" porque en nuestro acuerdo iba contemplada una Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Conciliación y Familia. Eso no es una novedad". En los acuerdos entre PP y Vox incluyen una Consejería de Familia "algo que no es nuevo", según Marín. Pero Ortega Smith, secretario general de la formación de extrema derecha, aseguró este jueves que el acuerdo contemplaba una cartera exclusiva para familia criticando a Ciudadanos.

Marín insiste en que no han entrado en "polémica" con ninguna fuerza política pero insiste en que los acuerdos que firme el PP con otros no le vinculan. Ha sucedido "lo normal en política cuando no hay mayorías absolutas, hay que buscar los apoyos para sacar adelante los proyectos de ley y en este caso la investidura". "Otra cuestión es que los acuerdos vinculen a Ciudadanos, que no es verdad, porque nosotros no hemos firmado esos acuerdos". Y vuelve a explicar que "no" les incomoda un gobierno mixto que llegue al poder con el apoyo de Vox. "Con Susana Díaz tuvimos un acuerdo de investidura pero después cada uno planteó sus propuestas políticas".

"Nosotros no hemos firmado ningún acuerdo con populistas ni con nacionalistas, como han hecho otros. entiendo las suspicacias, pero allí están las firmas de los documentos y cada uno es responsable de lo que firma", haciendo alusión al Gobierno de España que obtuvo el respaldo de los partidos independentistas en la moción de censura que sacó a Rajoy de la Moncloa.

Juan Marín se abstiene de definir a Vox como un partido de extrema derecha pero explica que "cuando vi sus medidas, son inaceptables. Es difícil que nos pongamos de acuerdo. No entramos en los extremos (...). Estamos muy centrados en lo que tenemos que hacer. Pero respeto a todas las fuerzas políticas".