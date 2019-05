El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos no descarta a Helena Maleno como Defensora del Pueblo

El Gobierno de PP y Cs no descarta a Helena Maleno como próxima Defensora del Pueblo Andaluz. Sobre la propuesta de la confluencia Adelante Andalucía (Podemos-IU), adelantada este viernes por eldiario.es Andalucía, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha dicho que "las negociaciones siempre tienen que llevarse dentro de la discreción y la prudencia, y, por tanto, hasta que no haya acuerdos, como hicimos, no se deben anunciar".

Bendodo, preguntado en rueda de prensa tras la presentación de los presupuestos de la comunidad autónoma, ha comentado que prefiere ser "cauto" y no desvelar "si son ciertos o no los nombres que pueden plantearse" dentro de una negociación. Cabe recordar que el pasado miércoles el PP, Ciudadanos y PSOE alcanzaban un acuerdo "histórico", atascado toda la legislatura pasada, que permitirá renovar todos los órganos de extracción parlamentaria, esto es, el Consejo de Administración de la RTVA, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo andaluz y el Consejo Audiovisual de Andalucía.

El también portavoz del Gobierno ha recordado en ese sentido que "sí es cierto que es histórico el acuerdo entre PP, Ciudadanos y PSOE, al que se suma Vox también". "Falta Adelante Andalucía para conseguir esa unanimidad en la renovación de los órganos de extracción parlamentaria", ha comentado.

Por tanto, según ha resumido Bendodo, "negociación abierta y prefiero ser cauto". El consejero ha incidido en "no revelar los términos del acuerdo, ni si es cierto o no lo que se plantea de los nombres". "En cualquier caso, les adelanto que habrá comunicación fluida y permanente con Adelante Andalucía para que se sume al acuerdo de los demás grupos, con independiencia de que quiera proponer un nombre o no. Eso no significa que sea necesario proponer un nombre para renovar un órgano. Tenemos que hablar en la globalidad, en el conjunto de todos los órganos, y faltan flecos para que Adelante Andalucía se sume. Y eso es lo que tenemos que trabajar en los próximos días", ha concluido.