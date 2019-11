Marín dice que Cs "ha venido a la política a hacer reformas" y que "tras empezar por Andalucía lo harán en España"

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha afirmado que Cs "ha venido a la política para hacer reformas" y que "tras haber empezado por Andalucía y Madrid, lo harán también en España", porque "no venimos a predicar sino a hacer lo que dijimos".

Marín, que ha participado en un 'Encuentro ciudadano' en Sevilla acompañado por el vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y el candidato naranja por Sevilla al Congreso, Pablo Cambronero, ha señalado que esta semana "hay que volver a demostrar que somos capaces darle la vuelta a las encuestas y volver a dar la campanada el 10N".

En este sentido, ha añadido que el partido "empieza cero a cero y mientras haya partido nunca hay que tirar la toalla porque hasta el último minuto puede cambiar el resultado".

Así, ha explicado que cuando fue elegido diputado fue a su centro de trabajo, que es el Parlamento, para criticar que cuando a algunos "se les va a notificar que tienen que comparecer ante la Comisión de Investigación de la Faffe digan que no es su centro de trabajo", porque para el PSOE el Parlamento "nunca ha sido su centro de trabajo".

"Susana Díaz y los diputados del Partido Socialista trabajan para el PSOE y yo no trabajo para Cs, trabajo para los andaluces, porque me pagan el sueldo y luego me voy a la sede a trabajar con mi partido", ha señalado Marín, que ha incidido en que las notificaciones le llegan a su centro de trabajo, "donde tengo que trabajar para todos los andaluces, no para mi partido".

"Al PSOE cuando le llega la notificación para que Díaz, Chávez, Griñán y demás diputados tengan que sentarse en la comisión de investigación por usar el dinero de los parados en clubes de alterne señalan que no es su centro de trabajo, nunca lo ha sido, eran otros, como todos esos cursos de formación, todas esos ERE y todos esos casos como la Faffe", ha manifestado.

"Por eso Andalucía no crecía y el secreto de que crezca el doble que la media nacional en nueves meses es el trabajo, porque el reloj no existe, solo existe sacar adelante a una comunidad de la que nos sentimos orgullos", ha apuntado el vicepresidente de la Junta, que ha destacado que "hacer bien el trabajo y ponernos del lado de quienes nos necesitan es la receta".

"Trabajar todos los días sin descanso, intentar hacerlo de forma honesta, transparente y seria, pero sobre todo pensando en los andaluces, no en tu partido", ha incidido Marín, que ha defendido, además, que "hay que hacer lo que te comprometes a hacer".

Así, ha agregado que se comprometieron a hacer reformas y las han hecho para "generar confianza y empleo, para que la administración fuera transparente, para acabar con los privilegios de políticos, para limitar los mandatos, para que los que podían contribuir a denunciar casos de corrupción tuvieran una ley y un gobierno que les respaldara".

"No nos cruzamos de brazos como otros ante la corrupción", ha aseverado, al tiempo que ha insistido en que "cumplen lo que dicen" y este mismo viernes entró en vigor la tarifa plana para autónomos de 60 euros.

Además, ha indicado que "frente a la fórmula de Sánchez de subir los impuestos y a la del PP de crear empleos precarios", está Ciudadanos que "no venimos a predicar sino a hacer lo que dijimos". Marín ha insistido en que "Ciudadanos ha venido a la política a hacer reformas" recordando que "ya hemos empezado en Andalucía, Madrid, Castilla y León, y Murcia, y también lo haremos en España".

"Esta semana que nos queda es una nueva oportunidad", ha enfatizado Marín, que ha añadido que mientras que Pedro Sánchez "se ha dedicado a mirar por el sillón y pasearse en aviones, nosotros nos hemos puesto a trabajar por Andalucía y el resultado está ahí", para añadir que mientras que Sánchez "convoca dos elecciones en seis meses, nosotros hemos aprobado dos presupuestos en seis meses".

Marín ha destacado que Cs "no excluye y habla con todo el mundo, ya que este país no puede seguir bloqueado porque un señor quiera el sillón de la Moncloa".

El portavoz andaluz del partido liberal ha hecho hincapié en que "no es la hora de los tristes", sino que "es la oportunidad para los que somos optimistas y trabajamos para sacar adelante a las familias poniendo sentido común en todo lo que hacemos".

Por su parte, el candidato de la formación naranja por Sevilla al Congreso de los Diputados ha alabado "el esfuerzo titánico" de Aguado y Marín en Madrid y Andalucía. "Son un ejemplo de lo que haremos cuando gobernemos España", ha dicho, destacando su apuesta por "la limpieza democrática". "Ésa es la marca de Ciudadanos", la de "extirpar a la corrupción de las instituciones", ha concluido Cambronero.