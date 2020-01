Miles de simpatizantes de Vox protestan contra la formación del Gobierno de Sánchez frente a los ayuntamientos de Andalucía

Miles de personas, convocados por Vox, se han dado cita este domingo ante los ayuntamientos de las ocho capitales andaluzas y de varios municipios en una concentración impulsada por la plataforma 'España Existe' donde han reclamado la defensa a la "unidad de España" frente al Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Fuentes de la formación han informado a Europa Press de que las capitales de provincias han sido donde más personas se han concentrado, superando el millar en Granada, Málaga o Sevilla, mientras que en localidades como Dos Hermanas (Sevilla) se han congregado centenares de personas. Han añadido que no se han registrado incidentes en las mismas.

Portando banderas de España bajo el lema 'Por un Gobierno que respete la Constitución y la soberanía', el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, ha acudido a la convocatoria de la ciudad de Córdoba y el presidente del Grupo Parlamentario Vox, Francisco Serrano, a la de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a la par que parlamentarios autonómicos y nacionales han acudido a las convocatorias de sus respectivas ciudades.

En todas ellas se ha leído un manifiesto común a nivel nacional y leído a las 12,00 horas en las puertas de los consistorios de la comunidad, el cual ha sido también reproducido en Madrid por el presidente de Vox, Santiago Abascal.

"Exigimos al Gobierno de España que, tal y como prometió, combata a los enemigos del orden constitucional. Exigimos al presidente del Gobierno que, como él mismo prometió, traiga detenido al golpista Puigdemont", recoge el manifiesto que reivindica la identidad de España frente a un Gobierno "en manos de separatistas".

Vox también ha reclamado a Sánchez que detenga al presidente catalán, Quim Torra. "Dentro de España cabemos todos, todos menos los que quieren romper el marco de convivencia utilizando las instituciones para sus intereses de partido, debilitando la democracia como ya han hecho los aliados de este gobierno en países hispanoamericanos".

El manifiesto insiste en la existencia de una España que "no siente vergüenza de su identidad" y que "no rechaza ni su épica ni su historia". "Nos concentramos para exigir al gobierno que respete la soberanía del pueblo español y la Constitución, que es lo mismo que exigir respeto por la libertad, la convivencia y la igualdad", han expresado desde la formación en el escrito.

"Lo que hoy nos une no son ideologías, lo que hoy nos une aquí es España, nuestra soberanía y nuestra Constitución. Nuestro amor por lo que somos y no pueden arrebatarnos. España existe y no es un mito; no somos fruto de unas ideas de un laboratorio. Tenemos una historia forjada por generaciones pasadas y presentes que debemos guardar y proteger para las generaciones futuras", prosigue el manifiesto leído.

Asimismo, la formación ha hecho un llamamiento a votantes de todos los partidos, también de formaciones históricamente de izquierdas (a su juicio, "los más estafados"), "en defensa de la concordia nacional", dado el momento de "profunda descomposición y crisis" que vive el país.

"Una mayoría de votantes de izquierdas no quiere que su voto sirva para romper España. No hay gobierno nacional ni entidad supranacional que pueda usurpar lo que pertenece a todos y cada uno de los españoles, nuestra patria", indica la formación en el documento que finaliza recordando que "España existe y existirá" y con un "viva el rey, viva España".