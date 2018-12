Moreno urge a Ciudadanos a cerrar un acuerdo o presentará candidato propio a presidir el Parlamento andaluz

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha urgido a Ciudadanos (Cs) a cerrar "un gran acuerdo" y ha advertido de que si no se consigue antes del día 27, fecha en la que se constituye el Parlamento, los 'populares' presentarán a su candidato a la Presidencia de la Cámara, "y el resto de partidos tendrán que decidir entre continuidad o cambio".



En declaraciones a los medios, tras mantener un encuentro en Sevilla con Asaja, Moreno ha emplazado a Cs a poder cerrar un acuerdo programático este mismo viernes y, a ser posible, convocar una reunión de la comisión política el próximo lunes o el miércoles para firmar un "gran acuerdo".



El líder de los 'populares' andaluces ha dicho que confía en la "voluntad de acuerdo" de Ciudadanos y de su portavoz en Andalucía, Juan Marín, y en que no estén negociando de manera "paralela" con el PSOE-A, algo que consideraría "muy grave".



Así, tras demandar a Cs que se tome "muy en serio" la negociación, en lo que se refiere a los plazos, Moreno ha indicado que su formación tiene "plena disposición" para reunirse todos los días, aunque sea fin de semana e incluso la mañana del día de Navidad si hiciera falta.



Está previsto, según ha precisado Moreno, que este viernes vuelvan a reunirse los representantes de PP-A y Cs en el grupo de trabajo constituido para alcanzar un acuerdo programático, como paso previo a un acuerdo de gobierno y de la composición de la Mesa del Parlamento.



Para el presidente del PP-A, no es comprensible que este jueves las delegaciones de ambas formaciones no estén reunidas porque así lo ha pedido Cs. "Estamos solo a siete días de la nueva legislatura", ha avisado el dirigente, quien reclama salir de esta situación "un tanto extraña de un paso adelante y otro hacia atrás".



Según ha explicado Moreno, el argumento que Cs da para la ralentización del acuerdo es que "se necesita más tiempo porque se trata de un acuerdo muy importante". "Coincido en que es algo importantísimo, pero por eso mismo no puedo comprender que no negociemos todos los días y que vayamos con esta lentitud", ha manifestado.



Una lentitud que, a su juicio, está "exasperando no al PP, sino que los ciudadanos, que están ansiosos de un cambio cuanto antes". Por ello, el líder de los 'populares' andaluces ha considerado necesario que la voluntad de acuerdo que está mostrando Cs "se plasme" y no se pare "por tacticismo político".



Sobre la posibilidad de que la falta de acuerdo entre PP-A y Cs pudiera desembocar en una repetición de elecciones, Moreno ha dicho que este planteamiento ni se le "pasa por la cabeza" porque sería un "fraude" a las ansias de cambio que reflejaron las urnas.



En este contexto, el candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta ha defendido la necesidad de que "cuanto antes" haya una "base sólida" para un gobierno entre PP-A y Cs, lo que trasladaría un "mensaje de estabilidad" a los andaluces y a los posibles inversores.



Por último, ha indicado que, ya que a la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, "le gusta el ajedrez", --el pasado miércoles recibió en audiencia al que fuera campeón internacional de ajedrez entre los años 1975 y 1985, Anatoli Karpov,-- que "no se enroque" porque los ciudadanos hicieron "jaque mate" el 2D a las políticas socialistas. "Tiene que aceptar las reglas del juego y que se acabó la partida", ha zanjado.