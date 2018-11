Moreno (PP-A) anuncia un gobierno con una vicepresidencia de Economía y otra de Agua y Agricultura

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves que su gobierno tendrá dos vicepresidencias, una de Economía, Hacienda y Turismo, y otra de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, aunque sin dar nombres para sus respectivos titulares.



Así lo ha anunciado el líder de los 'populares' andaluces durante una visita a una explotación ganadera en la Comarca de los Pedroches, concretamente en la localidad de Añora, donde ha estado acompañado por el cabeza de lista al Parlamento por la provincia, José Antonio Nieto, y por el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, entre otros cargos.



"Una cosa es el esquema de la organización del gobierno que pueda tener y otra cosa es poner nombres porque no sé si vamos a estar sujetos a pactos", ha indicado Moreno, quien a la pregunta de cuál de las vicepresidencias ostentará el candidato de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha respondido, entre risas, con un "eso ya lo veremos".



Ha explicado que la decisión de tener estas dos vicepresidencias se debe a que las áreas que las componen suponen "los dos grandes motores" de este tierra, por lo que deben estar dotados de "rango, presupuesto y relevancia institucional" en el Gobierno andaluz que presida.



Según ha indicado, "le vamos a dar mucho peso al área económica al ser Andalucía una comunidad con la tasa de paro más alta de España; pero también al área agrícola porque tiene que recuperar el peso que no ha tenido en los gobiernos socialistas".



"Yo tendré dos vicepresidentes, que pueden ser dos vicepresidentas, y que es probable que puedan ser dos vicepresidentas, o puede ser dos vicepresidentes", ha dicho Moreno, quien al darse cuenta de que se estaba haciendo un lío, ha bromeado asegurando que "últimamente me parezco a Rajoy".



PROPUESTAS EN MATERIA DE GANADERÍA

De otro lado, Moreno ha formulado durante su intervención una batería de propuestas destinadas a la ganadería, un sector que ha sido la "cenicienta" durante los gobiernos socialistas. Entre ellas, ha mencionado un plan de fomento y mejora ganadera; priorizar el relevo generacional con la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones; y el aumento de créditos para la supervivencia del sector.



También ha citado el refuerzo a los programas de sanidad animal, impulsar la producción ganadera de comarcas que están encuadradas de espacios naturales a través de un plan de fomento de ganadería integrada y ecológica, potenciando el desarrollo de las razas autóctonas de Andalucía; impulsar la investigación y la innovación en el sector ganadero; y un nuevo plan para la dehesa consensuado con agricultores y ganaderos.



Otras medidas anunciadas son las relativas a combatir de manera efectiva la seca, una enfermedad que provoca el decaimiento y muerte de las encinas y alcornoques de las dehesas; reducir los trámites administrativos en el sector y agilizar el pago de las indemnizaciones.



Preguntado sobre si todas estas medidas están presupuestadas, Moreno ha respondido que contarán con el presupuesto suficiente "si ejecutamos los presupuestos de la Junta", cifrando en millones de euros las partidas que el Gobierno andaluz de Susana Díaz ha dejado sin ejecutar durante su mandato.