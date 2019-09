Moreno pide a Sánchez por carta el pago de los 1.350 millones por la financiación

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha remitido este martes una carta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la que le reclama el pago de los 1.350 millones de euros que el Gobierno central debe a Andalucía por los anticipos a cuenta por el IVA recaudado en la comunidad correspondientes al presente año.



En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha informado de la remisión de esa carta al presidente español, en la que Moreno también le reclama la convocatoria urgente de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la necesidad de abordar la revisión del actual modelo de financiación autonómica, que ha supuesto un déficit de 4.000 millones de euros para Andalucía.



En cuanto al contenido de la carta, que ha sido hecho público por el Ejecutivo, el presidente de la Junta traslada a Sánchez que, en el marco de los compromisos adquiridos con los andaluces, se dirige a él nuevamente "a fin de trasladarle la mayor y más firme voluntad de diálogo" en nombre del Gobierno que preside y del suyo propio, como premisa que considera la principal seña de identidad de la política en Andalucía.



"Lo hice el pasado 4 de febrero, a los pocos días de tomar posesión de mi cargo, y lo vuelvo a hacer ahora", según apunta el presidente que añade que en aquella ocasión ya le anunció su intención "de entablar una relación fluida, leal y sincera con el Gobierno de la nación como manera de afrontar los importantes retos que debe encarar Andalucía para su innovación y progreso".



"Ahora, con la misma humildad y determinación de entonces le reitero mi ofrecimiento para emprender una senda de trabajo conjunta y coordinada como, sin duda, merecen los ciudadanos a los que representamos", según expone en la misiva.



El presidente de la Junta recuerda a Sánchez que ya le trasladó su preocupación por "el retraso injustificado en la aprobación de un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas que nos permitiera dar un adecuado nivel de respuesta a las necesidades de Andalucía", y que ahora la petición de diálogo es, si cabe, "más acuciante".



Le expone que la Ley por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas establece, para articular el funcionamiento del sistema, un régimen de entregas a cuenta que en la actualidad "se encuentra bloqueado, limitando con ello la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio 2019, por parte de las comunidades autónomas de unos fondos previstos para las mismas en la normativa anterior".



En el caso de Andalucía, según traslada Moreno a Sánchez, "un cálculo prudente basado, precisamente, en una comunicación efectuada a la comunidad autónoma por el Ministerio de Hacienda en julio de 2018, permite cifrar en 1.350 millones de euros el menoscabo en nuestros ingresos por la no actualización de las entregas a cuenta y la no liquidación definitiva del IVA del ejercicio 2017, en el que se implantó el Suministro de Información Inmediata".



"Estos fondos resultan esenciales para la prestación de servicios públicos fundamentales como la educación, la sanidad, o la dependencia, que constituyen el núcleo de las competencias autonómicas que desarrolla nuestro modelo constitucional, y son los que deben permitir a la Junta de Andalucía responder con garantía a la recuperación de derechos de todos los empleados públicos", según señala el presidente de la Junta en la carta.



Es por ello que, desde "la más absoluta lealtad institucional", requiere al presidente del Gobierno "la cooperación y asistencia activas que precisamos para el eficaz ejercicio de las competencias que el ordenamiento otorga a esta comunidad autónoma" y, por ello, le solicita formalmente la convocatoria del CPFF, como órgano de superior coordinación y diálogo entre el Estado y las comunidades autónomas y "cauce natural para el debate y solución de un tema tan trascendente como el que nos ocupa".



El presidente de la Junta finaliza la carta trasladando a Sánchez un cordial saludo, "a la espera de hacerlo en persona y conversar sobre estas u otras cuestiones que pudieran interesar a Andalucía como a España en su conjunto".



Asimismo, Juanma Moreno se ha pronunciado en su cuenta en Twitter sobre la carta que ha remitido al presidente del Gobierno en funciones: "Soy un firme convencido del diálogo. Desde el primer día ofrecí a Pedro Sánchez una relación fluida y sincera para afrontar los retos que Andalucía encara para su progreso".



"Hoy vuelvo a tenderle mi mano. No cejaré en mi empeño de defender los intereses de todos los andaluces", ha apuntado.