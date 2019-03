Moreno Bonilla dice que no permitirá que "se pisoteen" derechos de los andaluces en Cataluña

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este domingo en Barcelona que su gobierno no permitirá "que se pisoteen o se ninguneen los derechos de los andaluces residentes en Catalunya" y ha defendido crear una Dirección General de Comunidades Andaluzas en el Exterior.



En un acto con la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya, ha defendido que "por mucho que haya un gobierno claramente independentista que quiere marginar a esos catalanes de origen andaluz, el Gobierno de Andalucía va a ser dique de contención y contrapeso", y exigirá respetar sus derechos, cultura, tradición y lengua.



Moreno ha anunciado que incluirá ayudas económicas en los Presupuestos para ayudar a las comunidades andaluzas en el exterior, aunque ha lamentado que su ejecutivo no hereda "la mejor de las circunstancias" en la Junta, pero promete un esfuerzo y generar ayudas.



También habrá una "presencia mucho más decidida y permanente" del Ejecutivo andaluz en Catalunya; prestarán asesoramiento jurídico, legal y social a las entidades, y recurrirán jurídicamente las decisiones que afecten a los andaluces residentes en Catalunya.



"No va a haber ni un solo mes que no tengamos presencia en Catalunya", ha prometido ante un centenar de representantes de entidades culturales andaluzas en Catalunya, a los que ha ofrecido ser correa de transmisión de los problemas y ayudarles a buscar las soluciones.



UN PRESIDENTE NACIDO EN BARCELONA

Moreno ha recordado que es el primer presidente de la Junta que ha nacido en Barcelona, fruto de la migración en los años 70 y 80, y subrayado que los lazos entre Catalunya y Andalucía "nadie los puede romper, son lazos inquebrantables".



"Si Catalunya ha sido referencia en lo económico y social, en parte se debe a los cientos de andaluces que la levantaron", por lo que ha pedido que el Govern les reconozca esa labor y ha llamado a la convivencia en Catalunya.



MIGUEL MONTAÑO (FECAC)

El presidente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (Fecac), Miguel Montaño, ha asegurado que estas organizaciones "necesitan economía", y que quieren que se conozca la Andalucía actual y poder intensificar las reuniones con el Gobierno andaluz.



"Hay casas de Andalucía que tienen que luchar día a día para que el movimiento andaluz siga vivo", ha destacado Montaño, y el presidente Moreno les ha pedido un esfuerzo para abrir las puertas de estas entidades a los más jóvenes, para que estas casas tengan la mayor vida posible.



En el acto se ha cantado el himno de Andalucía seguido del catalán, y también ha asistido el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo; el director general de Relaciones con los Andaluces en el Exterior, Amós García, y el candidato popular a la Alcaldía de Barcelona, Josep Bou.



HUELGA FEMINISTA

En declaraciones a medios, preguntado por la huelga feminista del 8 de marzo, Moreno ha respondido que es partidario de evitar huelgas "porque generan paros económicos y los paros económicos generan despidos", y es más partidario de trabajar para erradicar la desigualdad que de hacer huelga.



"Trabajar para que sea una realidad la igualdad: tenemos que luchar sin descanso para conseguir equiparación salarial, igualdad de oportunidades y combatir con todas nuestras energías la lacra de la violencia machista", ha añadido.