Moreno no ve "sensato" que Ciudadanos quiera liderar el cambio en Andalucía con cinco escaños menos que el PP

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado que "no ve sensato" que Ciudadanos (Cs)quiera liderar el cambio en Andalucía cuando ha tenido cinco escaños menos que los 'populares' en las elecciones del pasado domingo. Además, ha pedido a la presidenta andaluza en funciones y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que "no inquiete ni insidie" y a los dirigentes socialistas que no "introduzcan elementos de tensión ni de temor a la sociedad andaluza, especialmente en la propia Administración autonómica".

Así lo indicado durante su intervención en la junta directiva del PP de Málaga, donde también ha reclamado a Díaz que "tenga la dignidad suficiente para entender la nueva situación política en Andalucía". "Los andaluces le dijeron que su tiempo ha acabado y, a partir de aquí, usted está en funciones, en un periodo de transición entre un viejo gobierno de 40 años de socialismo y un nuevo gobierno liderado por el PP y en el que vamos a hacer reformas", ha espetado.

Por ello, ha insistido a la líder socialista que "no vaya con insidias a trabajadores y funcionarios" y que tampoco adopte decisiones "que no le competen a usted y sí al nuevo gobierno que se constituya". Moreno ha trasladado igualmente un mensaje a Adelante Andalucía para que "deje de atemorizar", recordándole que la calle "es de todos".

