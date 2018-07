El Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos reclama más construcción de vivienda de precio limitado

La presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA), Noemí Sanchís, ha señalado este jueves 12 de julio que el plan del Ministerio de Fomento de construir 20.000 viviendas de alquiler con precio limitado en ciudades de demanda acreditada, es totalmente insuficiente ya que los Colegios de Arquitectos de Andalucía reunidos en pleno han concluido que solo en esta Comunidad se necesitarían 50.000 viviendas al año de estas características.

Noemí Sanchís afirma que según los datos de la Junta de Andalucía, en los registros municipales de vivienda hay más de 212.000 solicitudes, por lo que no es aventurado situar en más de 300.000 las viviendas de precio limitado que se demandan solo en Andalucía. “No sé de dónde le sale al Gobierno la necesidad de las 20.000 viviendas. Con lo que ofrece el Ministerio de Fomento no tendríamos ni cómo empezar en Andalucía, con esa cifra no se cubriría ni el 10 % de la demanda en España”, ha señalado la también exdecana del Colegio de Arquitectos de Huelva.

Ante ello, Noemí Sanchís y los decanos del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Huelva y Sevilla han señalado la necesidad urgente de incluir en el próximo Plan Andaluz de Vivienda medidas que impulsen la promoción real de 50.000 viviendas anuales de precio limitado para atender las necesidades de las 300.000 familias que demandan una vivienda asequible.

Para ello, la presidenta del CACOA propone que se incluya en los presupuestos municipales de todos los años una partida presupuestaria para las viviendas de precio limitado, sea alquiler o venta, según la necesidad o característica de la zona y que sean los Ayuntamientos los que gestionen este plan de vivienda porque son los que conocen las necesidades de los habitantes, tienen los registros oficiales donde la gente se inscribe con las demandas de viviendas y conocen las disponibilidades de suelo. “Sino hay partida presupuestaria todos los años para esta materia, es imposible que los planes de vivienda y de suelo se puedan materializar”, ha agregado.

Además, Noemí Sanchís en representación de 7.000 arquitectos y arquitectas de Andalucía, ha señalado que la situación de la vivienda en Comunidad es “extraordinariamente grave y con perspectivas de empeoramiento ya que después del boom inmobiliario que no atendió esta demanda y de una década perdida por los problemas de paro, precariedad en el empleo y ausencia de financiación e incapacidad de ahorrar, hay una tendencia a agravarse por la falta del suelo disponible y por la dinámica del mercado, que vuelve a generar una espiral de alza de precios".

Por este motivo, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, demanda una política efectiva en materia de vivienda, ya que según afirma Sanchís "esta no existe".

"La atención directa de la administración pública reparte subvenciones dirigidas a los segmentos más vulnerables de la población o bien construye directamente viviendas protegidas, siendo el parque público menos del 10% del número de viviendas andaluzas. Esta política social es necesaria, pero es insuficiente para resolver el problema de vivienda”, ha señalado.

Finalmente, la presidenta del CACOA ha manifestado la necesidad fundamental de lograr la transversabilidad en una política global de vivienda “no solo en los planes sino en la reforma de la ley del suelo, la reforma de la ley de derecho de vivienda en Andalucía, la reforma del régimen fiscal, de debe haber una coordinación efectiva con todas las políticas y estrategias de los distintos departamentos, agencias y consejerías, lo cual no se produce”, ha señalado.

"La gentrificación sigue siendo un problema grave"

Noemí Sanchís también se ha referido a la gentrificación y la ha calificado de un "problema grave" para las ciudades de Andalucía porque “solo hay que darse un paseo por los centros de nuestras principales provincias y lo único que se encuentra son apartamentos turísticos, zonas de alquiler, hoteles. Cualquier edificio que se rehabilita es para hacer un hotel o apartamento turístico y así se desplaza a los habitantes no solo de los centros sino también de los barrios más próximos al centro donde se ha extendido el fenómeno", ha advertido.

Finalmente, ha añadido que las capitales de provincia son "escenario de cartón piedra" y el día que ese modelo económico se acabe porque haya otro destino turístico más atractivo "nos quedaremos sin modelo de desarrollo con un montón de infraestructura sin capacidad de adaptación ni de reacción para la población".