Organizaciones agrarias andaluzas reclaman reprogramar fondos europeos y advierten sobre su viabilidad económica

Las organizaciones agrarias Asaja (Asociación de Jóvenes Agricultores) de Andalucía, COAG (Unión de Agricultores y Ganaderos) de Andalucía y UPA Andalucía (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) de Andalucía han desfilado este martes por la Subcomisión de Reactivación Económica del Parlamento de Andalucía, donde han coincidido en reclamar la reprogramación de fondos europeos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía de 2014-2020. El presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, ha sido el más preciso sobre el margen presupuestario al apuntar que "la cantidad disponible oscila entre 700 y 800 millones, es lo que suena".

La Subcomisión de Reactivación Económica tenía previsto este martes arrancar con la comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, quien se ha ausentado por encontrarse este martes en la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta en Granada y la ha pospuesto a este viernes para hacerla de forma telemática.

El secretario general de UPA Andalucía, Miguel Cobos, ha apuntado en su turno de intervención que "no hay viabilidad económica en nuestras explotaciones", por lo que ha evocado las movilizaciones del sector en las semanas previas a la declaración del estado de alarma ante el coronavirus para señalar que "las hemos aparcado, pero el problema sigue existiendo".

El secretario general de COAG Andalucía, Miguel López Sierra, ha sostenido en ese mismo sentido que el sector "desconvocó por responsabilidad" las movilizaciones cuando "el Gobierno todavía no había decretado el estado de alarma".

Serra ha invocado el n+2 para advertir del plazo de ejecución de fondos europeos de dos años superior a la programación del PDR 2014-2020, cifrada en alrededor de 2.000 millones, según las cantidades desglosadas por el presidente de Asaja Andalucía.

Miguel Cobos ha reivindicado que durante la crisis ocasionada por el coronavirus "nuestra actividad no ha sido interrumpida, aunque se ha sufrido de forma brutal, pero no hemos parado y hemos mantenido los ciclos productivos de animales y explotaciones agrarias como sectores esenciales", circunstancia que ha proyectado en el hecho de que "los flujos de exportación no se han visto interrumpidos".

El secretario general de UPA Andalucía ha considerado que de la crisis se deriva el hecho de que "la sociedad ha terminado de abrir los ojos a la verdadera situación del campo, que es un sector estratégico", que ha sustentado en el hecho de que "la cadena alimentaria ha estado funcionando".

"Sin productores no hay productos", ha apostillado Miguel Cobos.

"AGRICULTURA FAMILIAR RENTABLE"

"Andalucía necesita una agricultura familiar rentable", ha apuntado el secretario general de UPA Andalucía, quien ha apelado a la referencia de que "otros modelos productivos deslocalizan su producción" así como ha reivindicado "la soberanía alimentaria" que proporcionan la agricultura y ganadería andaluzas, a las que ha esgrimido como "soporte de nuestras exportaciones".

Asaja Andalucía y UPA han coincidido en "priorizar la reincorporación de los jóvenes", como ha señalado Ricardo Serra, quien ha advertido sobre el hecho de que "nos estamos quedando sin renovación generacional y esto compromete al sector".

El presidente de Asaja Andalucía ha defendido, en relación con las directrices de nuevas directivas de la Unión Europea, "la sostenibilidad ambiental y económica" tras considerar que si ambos aspectos son incompatibles es "como hacer un pan con unas tortas" y ha augurado que "se abandona la actividad", como ha puesto de manifiesto en el hecho de que "el 30% de la superficie cultivada del melocotón en Andalucía se ha abandonado". "Si el sector pierde dinero se dedica a otra cosa", ha apostillado.

El secretario general de COAG Andalucía , quien ha advertido sobre el hecho de que "tres multinacionales controlan el 70% del mercado fitosanitario" así como que "la investigación que se ha venido haciendo en Andalucía han sido para empresas que no tienen que ver con nuestro tejido productivo", ha reclamado que "distribuyan el dinero mejor, no entre las grandes fortunas" y ha apuntado que "el valor añadido viene con el precio".