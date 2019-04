El Cristo del imaginero Ortega Bru, hijo de republicanos fusilados, procesiona en Sevilla con la Virgen del fajín de Franco

Del imaginero gaditano Luis Ortega Bru, se dice que revolucionó con su expresionismo la estética conocida de la Semana Santa de Sevilla. Son varias las cofradías que procesionan estos días, depositarias de su legado como escultor, por ejemplo: el Cristo de la Caridad y el Misterio del Traslado al Sepulcro de la hermandad de Santa Marta, donde se casó y donde reposan sus restos. De Ortega Bru también se dice que era "la mano izquierda de Dios", "el imaginero rojo", un escultor que luchó con el ejército republicano durante la Guerra Civil, antes de tallar imágenes de vírgenes y crucificados.

Una de sus obras más emblemáticas es el Cristo de la Misericordia de la hermandad del Baratillo, que procesiona este miércoles santo, y cuya Virgen de la Piedad llevará ceñido un fajín de Francisco Franco. Ésta es otra imagen cargada de simbolismo: los padres del imaginero rojo fueron fusilados por los franquistas acusados de "rebelión militar", su madre en 1936 y su padre en 1939. La Asociación de Juristas 17 de Marzo ha denunciado a la hermandad del Baratillo por sacar a la Virgen portando el fajín de Franco, y un juez acaba de abrir diligencias al considerar que el hecho "puede ser constitutivo de un delito de enaltecimiento".

Consejo de guerra

Ortega Bru nació en San Roque (Cádiz) en septiembre de 1916 y murió en 1982 (Sevilla). En 2016, se cumplió un centenario de su nacimiento y varias hermandades participaron de los actos conmemorativos en recuerdo del escultor. El Baratillo, Monte-Sión, San Gonzalo, la Cena, Virgen de la Sierra y Santa Marta. En el Archivo Provincial de Cádiz puede verse el expediente penitenciario del escultor, que fue encarcelado durante la Guerra Civil acusado de apoyar a los republicanos. Ortega Bru "formó parte del ejército leal a la República y participó en varios sitios".

En el frente de Madrid un oído se le reventó por el ruido de la metralla. Su madre fue fusilada el 5 de agosto de 1936, cuando él contaba con 20 años [más tarde el artista pondría su rostro a una de las vírgenes que esculpió]; su padre, de profesión alfarero, fue fusilado tres años después. El joven sufrió un consejo de guerra y fue condenado a tres años de prisión (su familia ha relatado que se le condenó a muerte, aunque fue posteriormente indultado y la condena se le redujo a un año de prisión y cinco años de trabajos forzados).

En la Virgen de la Piedad del Baratillo procesionan las dos vidas de Ortega Bru, hijo de represaliados y fusilados por los franquistas, y autor de la talla del Cristo que antecede a la virgen que lleva ceñido un fajín del dictador y promotor del asesinato de sus padres. Esta circunstancia la ha recogido la Asociación de Juristas del 17 de marzo que ha denunciado a la hermandad. En un auto notificado en la tarde de este Lunes Santo y al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado entiende que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". En consecuencia, incoa las correspondientes diligencias previas, dando un plazo a las partes para comparecer.

La decisión del juez mantiene la investigación abierta, apenas unas horas después de que se hiciera público que la Fiscalía de Sevilla había decidido archivar la denuncia contra el Baratillo, por considerar que no constituía un delito. A juicio de la asociación de juristas, la exhibición pública de esta prenda "viene expresamente prohibida por el artículo 510.1 del Código Penal" que recoge penas de prisión para quien "públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias".

La denuncia apunta que debe entenderse por enaltecimiento la exhibición pública "en lugar del máximo honor" de una prenda militar que será "paseada por la ciudad" como objeto de "suprema devoción", por lo que el tipo penal se cumple "al pertenecer dicha prenda al dictador que accedió ilegítimamente al poder a raíz de la guerra posterior al golpe de Estado de 1936 debe entenderse que el enaltecimiento se refiere al autor de numerosos delitos de lesa humanidad, cometidos con ocasión de un conflicto armado contra numerosas personas en razón de su ideología, religión o creencias".

Los denunciantes añaden que la exhibición del fajín de Franco "no forma parte de las opciones religiosas de la Hermandad, cuyo objeto social se centra en el culto a unas imágenes", y en esa línea, agrega que "la inclusión de elementos de apología del autor de un delito de lesa humanidad no guarda ninguna relación con las creencias religiosas que se van a manifestar en público".

Por último, la denuncia ante el Ministerio Público de la 'Sociedad Andaluza de Juristas 17 de marzo' recoge que la exhibición de este fajín no cabe aplicar "el ejercicio legítimo de la libertad de expresión" toda vez que la Hermandad del Baratillo "no pretende dar a conocer sus ideas políticas, ni es una asociación creada para tal fin, de modo que la glorificación de la figura del dictador a través del ensalzamiento de las prendas que lo identifican como militar no pretende difundir ninguna idea más allá del enaltecimiento de su figura".