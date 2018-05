El PP acusa al abogado de Griñán de dar "instrucciones precisas" a uno de sus exconsejeros antes de declarar por los ERE

Cuando el “no lo recuerdo” se había instalado en la declaración como testigo de Manuel Recio, exconsejero de Empleo de la Junta entre 2010 y 2012, el Partido Popular ha acusado al abogado de José Antonio Griñán de haberle dado “instrucciones precisas” sobre su declaración momentos antes de la entrada en la sala. Recio ha explicado que simplemente había saludado a José María Mohedano, quien en su turno de preguntas ha expresado su “protesta firme” por la insinuación del letrado popular y terminando con ironía su intervención: “para haberle dado tantas instrucciones, el testigo no recuerda nada”.

“Me han saludado dos personas”, ha respondido Recio al abogado del PP tratando de aclarar la cuestión lanzada en la vista oral. Mohedano, abogado de Griñán, que nombró y mantuvo durante dos años a Recio en Empleo, ha comentado en su turno de preguntas que también ha tenido “constancia visual” de que los letrados del PP “también han hablado con otros testigos y nunca se me ha ocurrido plantear una cosa de este tipo que pone en duda” su actuación. La protesta de Mohedano, a la que se ha adherido otros tres abogados, ha recalcado que “es absurdo” porque, si le hubiera querido decir algo al testigo, no hubiera elegido el momento justo antes de su declaración, criticando “la actitud” del abogado Luis García Navarro, uno de los dos que representan al PP como acusación particular.

El fiscal anticorrupción, previamente, había formulado preguntas a Manuel Recio, que fue exculpado definitivamente en esta causa hace poco más de un año, por su gestión al frente de Empleo, las diferentes normativas y los informes de los que pudiera haber tenido conocimiento relacionados con las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. Recio no ha entrado en responder cuestiones concretas y se ha escudado en que no recordaba muchas de ellas.

"Confianza" en la revisión de expedientes

Recio, que antes que consejero fue secretario general de Economía y fue también como miembro del consejo rector de IDEA, ha señalado que tuvo conocimiento de las posibles irregularidades en la tramitación de los ERE a mitas del año 2010 y que, durante todo el “proceso de revisión”, confió en el trabajo del equipo de funcionarios que quedó encargado de detectar las posibles ilícitos, hasta el punto de que “sin pasar” por él dieran cuenta de ello “a la autoridad competente”.

Como consejero, Recio recibió de Griñán la “única” orden de reducir las “cifras increíbles” de desempleo en Andalucía, ha asegurado ante el tribunal, recordando que confió en su criterio a la hora de tomar decisiones al respecto cuando estalló el caso, del que fue tomando “conciencia secuencial” de la causa.

Acerca de la Orden 1 de abril de 2011 que aprobó como consejero para la regulación de ayudas tras el proceso de revisión de expedientes “a la vista de que había problemas”, Recio ha señalado que con aquella norma “se trató de solucionar” y que la firmó “en la tranquilidad de que todo aquello era correcto”, insistiendo en la “confianza” que tenía en los funcionarios que estaban analizando la situación.

“No le puedo arrojar luz porque no tengo recuerdo de los detalles de aquella reunión”, ha dicho sobre una de los últimas encuentros que mantuvo al respecto con su equipo como consejero, en marzo de 2012, tras el informe de fiscalización de las ayudas elaborado por la Cámara de Cuentas de Andalucía. Las frases más recurrentes del exconsejero durante su declaración como testigo ha sido “no lo recuerdo” o “no le puedo decir con exactitud, señor fiscal”.