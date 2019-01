El PSOE andaluz, convencido de "otros escenarios que no den el poder a la ultraderecha española"

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha afirmado que supone "un insulto a la autonomía" de la región que el posible gobierno andaluz "se esté negociando en Madrid", lo que considera que pone en evidencia la "escasa valía y dignidad" de PP y Cs en Andalucía.

"Es una ofensa que no se debería tolerar, pero da la medida de la talla política de ambos en la región", afirma Jiménez en las entrevistas realizadas en RNE y en la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

En este marco, ha afirmado que la candidata socialista a la Presidencia de la Junta, Susana Díaz, es la que tiene "más legitimidad" para afrontar el proceso de investidura, algo que entiende que "ha de imperar", y espera que la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, que ha citado a los socialistas el jueves para la ronda de consultas, evalúe a los candidatos con más respaldo para decidir y cumpla "escrupulosamente" con el Estatuto de Autonomía y el reglamento de la Cámara andaluza.

"Bosquet no es la presidenta de Cs, ni representante del tripartito de ultraderecha, sino la presidenta de todo el Parlamento", afirma, calificando de "espectáculo lamentable" el posicionamiento de los partidos "de derecha y ultraderecha", a la par que espera que Adelante Andalucía "marque una apuesta por la democracia". Además, Jiménez se ha mostrado convencido de que se pueden plantear "otros escenarios que no den el poder a la ultraderecha española".

Respecto a que el 'popular' Juamna Moreno pueda ser el candidato a la investidura, incide en que "los números ahora no dan y tienen que incorporar a Vox", que "son los que mandan", pero hasta que "no marque el acuerdo político con PP y Cs y se reconozca esa mayoría de derechas incorporando a la ultraderecha no lo respaldarán".

"Vox está marcando claramente cuanto vale su apoyo a pesar del juego de ocultamiento en el que pretenden estar PP y Cs, ya que esa mayoría no es viable si no incorpora los votos de una ultraderecha que no cree en la autonomía, en la igualdad, xenófoba, racista, machista y que va directamente contra las bases de la convivencia y la Constitución", advierte, subrayando que "no es comprensible que no se produzca una reacción como en Alemania o Francia para aislar a quien no cree en la democracia".

En este sentido, Jiménez insta a los partidos a "reaccionar", aunque indica que la postura del PP ante Vox le "extraña menos porque lo lleva en su ADN", pero recuerda que el líder nacional de Cs, Albert Rivera, "se presentaba como partido socialdemócrata y, después, liberal". Sin embargo, alerta de que se está cerca de que la "gran aportación" de Rivera a la democracia sea "abrir las puertas al franquismo de nuevo tras 40 años, ante lo que Cs y Rivera quedarían incapacitados como alternativa democrática".

"CS DEJARÁ DE SER DECISIVO"

El dirigente socialista manifiesta que, si se "perpetra la infamia del tripartito de derechas" en Andalucía, la percepción de los españoles de Cs va a cambiar y "lo tendrá complicado" en Europa. "Ya se percibe que ha girado hacia la derecha extrema y dura, por lo que ya no está esa opción de derecha liberal con capacidad de pactar a derecha o izquierda", agrega, incidiendo en que "empezará a dejar de ser decisivo en muchos sitios".

Frente a ello, de cara a las elecciones municipales, destaca la "unidad" del PSOE. "Se afronta este proceso andaluz mirando también a elecciones de mayo y convencidos de que, con el trabajo conjunto del PSOE regional y de los candidatos a las alcaldías, vamos a ganar porque los ciudadanos responderán con claridad ante ese pacto de ultraderecha con una respuesta democrática muy mayoritaria", sentencia.