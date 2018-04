La última crisis del PSOE de Almería reactiva la guerra entre sanchistas y susanistas

Almería es la capital andaluza donde el PSOE lleva 23 años sin gobernar, el mismo tiempo que el partido lleva inmerso en cuitas internas (seis candidatos a la Alcaldía y cinco secretarios generales desde 1995). La última disputa entre familias socialistas se ha salido del mapa almeriense y amenaza con un impacto de más alcance, que reactive la guerra entre el PSOE federal de Pedro Sánchez y la dirección andaluza de Susana Díaz, también llamada guerra de sanchistas y susanistas, o de críticos contra oficialistas (en Andalucía los críticos son los oficialistas de Ferraz).

Almería es la segunda provincia, después de Cádiz, más susceptible de reactivar la pelea orgánica. En las primarias a la secretaría general del PSOE, los partidarios de Sánchez recogieron un 36,5% de avales en Almería, sólo superados por el 41% de Cádiz. Almería también fue una de las dos provincias -junto a Málaga- donde los críticos lograron avales para forzar primarias y competir por la secretaría general provincial. Ganó el candidato susanista, Ignacio Sánchez Teruel, que desde entonces mantiene una relación complicada con el líder de la agrupación local y ex alcalde de Almería, Fernando Martínez López, dirigente sanchista que se sienta en la ejecutiva federal.



La última crisis interna del PSOE de Almería es una cuestión de números con el debate de las elecciones municipales de 2019 y las primarias de junio de ese mismo año: la dirección provincial ha detectado un “sorprendente e inusual repunte de afiliados” al partido en apenas 72 horas. El PSOE de Almería capital contaba con 853 afiliados en 2013, el pasado 10 de abril el número actualizado de afiliación era de 822 miembros. En el plazo de tres días siguientes se registró, de repente, una afiliación masiva de 468 militantes más al partido, un repunte del 60% que ha disparado las sospechas de la ejecutiva provincial y de la regional, por haberse producido a pocas horas de cerrarse el censo de militantes que participará en las primarias para los candidatos a las municipales de 2019 (el plazo tope se cerró el pasado 16 de abril), que se celebrarán el próximo 17 de junio.



El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, no tiene competencias para revisar o cuestionar el perfil de esos casi 500 afiliados nuevos de Almería, pero ha pedido a la dirección provincial y local que supervisen bien las fichas de afiliación presentadas en la agrupación local (o su registro telemático, en caso de ser afiliados directos), para luego reclamar a Ferraz que “compruebe todas las solicitudes y revise si todos cumplen los requisitos que establecen los estatutos y el reglamento del partido”. La dirección federal es quien tiene las competencias para admitir o suspender las nuevas altas de ingreso. A la dirección regional le preocupa que un sector crítico del PSOE de Almería haya reclutado en poco tiempo a cientos de almerienses, sin haber comprobado su trayectoria política o su identidad ideológica, con el objetivo de impulsar su propia candidatura alternativa a la Alcaldía de la capital.



Hay una fuerte pugna interna entre la ejecutiva local del PSOE, responsable de tramitar las 468 altas ante Ferraz, y la dirección provincial de Sánchez Teruel, alineada con Susana Díaz, y que no descarta que se esté ejecutando un “pucherazo”. “No sería la primera vez”, dicen fuentes próximas.



Sin embargo, no hay antecedentes de afiliaciones masivas en ninguna agrupación socialista de Andalucía, explican desde la ejecutiva regional. Lo que ha propiciado esta situación, advierten, es el nuevo reglamento de afiliación que el PSOE aprobó en su último Congreso federal, muy discutido por el entorno de Díaz, porque abrió la puerta a la afiliación directa de cualquier persona (vía telemática), con los mismos derechos que los militantes de toda la vida, que no entran en la organización hasta que no se han puesto al día con el pago de cuotas. El PSOE andaluz ya advirtió en su día de que flexibilizar las reglas de participación interna en el partido suponía el riesgo de que personas ajenas al socialismo penetrasen en la organización, condicionando las candidaturas y las políticas a seguir, sobre todo en las circunscripciones pequeñas, donde un repunte inesperado de las afiliaciones podía alterar significativamente el resultado de unas primarias. Pero sus advertencias fueron desoídas y el reglamento propuesto por Sánchez salió adelante por abrumadora mayoría en el último Congreso federal Ahora será Ferraz quien ejerza de árbitro de esta pugna entre susanistas y sanchistas de Almería, aunque en esta ocasión tienen las de ganar los segundos.



En todo caso, no será hasta el próximo 2 de mayo cuando arranque el procedimiento de recogida de avales para ser candidato del PSOE en los municipios de más de 20.000 habitantes. Entre el 7 y el 10 de mayo se oficilizarán las candidaturas y, por ahora, sólo Juan Carlos Pérez Navas se ha postulado como aspirante “no oficial”. Fuentes del partido no descartan que también presente su candidatura el sanchista Martínez López, su otrora adversario para el puesto de secretario de Organización de la agrupación municipal de Almería.