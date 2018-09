Cs rechaza el dictamen del Parlamento sobre la reforma electoral andaluza que exigió como ultimátum al PSOE

La negativa del PSOE a abordar ahora, en el último tramo de legislatura, la reforma electoral andaluza es una de las razones que ha planteado Ciudadanos esta semana para justificar la ruptura de su acuerdo político. La reforma de esta ley no está, en realidad, entre los 72 puntos que ambas formaciones pactaron al principio del mandato. El documento se limita a plantear la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento para explorar las posibles fórmulas para reformar la ley electoral, y hacerla más proporcional y representativa. Ese grupo ha necesitado seis meses -y muchos expertos comparecientes- para presentar un dictamen de conclusiones que ha sido votado este jueves en el Pleno de la Cámara, y que ha contado con la abstención de Ciudadanos. El partido naranja, como el resto de grupos de la oposición, llevó su propia propuesta, que fue rechazada por al mayoría PSOE-PP, igual que la del resto.

Pese a todo, el Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado, con los votos de socialistas y populares, el dictamen relativo al informe del grupo de trabajo para la reforma de la Ley Electoral de Andalucía, que ha contado con la abstención de Podemos y Ciudadanos (Cs) y con el voto en contra de IU. Los respectivos votos particulares presentados por los cuatro grupos de la oposición han sido rechazados.

En el turno de intervención de los grupos, la parlamentaria del PSOE-A Ángeles Férriz ha defendido que la Ley electoral andaluza ha funcionado bien y el sistema electoral ha permitido una representación muy proporcional. Ha indicado que su partido no tiene ningún "miedo" a reformar y actualizar esta norma, pero ha querido dejar claro que ello debe hacerse siempre con un amplio consenso de la Cámara.

Ha valorado el "completo" informe elaborado por el grupo de trabajo, en el que todos los grupos se podrían sentir representados. Ha agregado que el dictamen fija las posiciones de todos los grupos e indica las pautas a seguir en cada materia. "Busquemos mejoras para el sistema electoral, pero no mejoras particulares para un determinado grupo político", ha advertido Férriz.

Férriz ha aprovechado para denunciar la actitud "irresponsable" de Ciudadanos, dictada por el presidente nacional de ese partido, Albert Rivera, de "acabar con la estabilidad" en Andalucía tras exigir que se acometiera una reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos y que conllevaría un referéndum. Ha indicado que el PSOE-A es partidario de abordar ese asunto, pero que debe hacerse en el ámbito nacional.

Por su parte, el diputado del PP-A Antonio Saldaña ha valorado el trabajo realizado por el presidente del grupo de trabajo en su informe al "coordinar" las propuestas de los diferentes grupos, de forma que recoge "todos los puntos importantes". Ha criticado que otros grupos, como Podemos, Cs o IULV-CA, quieran "tener más diputados con menos votos" mediante un cambio de la fórmula electoral o planteando un cambio de circunscripciones pensando en sus intereses electorales.

El PP-A defendió un voto particular centrado en diez puntos relativos a cuestiones como las "listas cremallera", una reducción del número de diputados en el Parlamento andaluz, la limitación de mandatos o una reducción de tiempo de la campaña electoral.

El parlamentario de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe ha manifestado que el informe "se ha quedado un poco escaso" porque se han excluido varias cuestiones fundamentales que los propios expertos que comparecieron en el grupo de trabajo pusieron sobre la mesa.

Así, ha indicado que su grupo se vio obligado a elaborar un voto particular recogiendo "los puntos que creíamos eran muy importantes y no se habían incorporado al dictamen", y especialmente la reclamación de listas electorales "verdaderamente abiertas para los ciudadanos". Además, ha abogado por "dar trascendencia" al "alejamiento cada vez mayor entre el ciudadano y las fuerzas de representación".

Por su parte, el diputado de Cs Julio Díaz ha resaltado que la reforma de la ley electoral formó parte del acuerdo de investidura firmado con el PSOE-A al inicio de la legislatura y que el partido naranja dio la semana pasada por roto, y ha valorado que el informe elaborado por el presidente del grupo de trabajo "nos puede servir como punto de partida, pero no responde al arduo trabajo realizado" en dicho grupo.

Ha defendido que para Cs es "sagrado" que el voto de cada andaluz "valga igual" viva donde viva, así como ha abogado por una normativa "exigente" de buen gobierno, por la "transparencia", por "endurecer el régimen de incompatibilidades de altos cargos" y por "limitar el poder", entre otras medidas, además de "eliminar privilegios".

Finalmente, la parlamentaria de IULV-CA María del Carmen Pérez ha considerado que se ha producido "una oportunidad perdida" en el grupo de trabajo y ha hablado de "pantomima", al tiempo que ha considerado que "la ley electoral tiene que ser representativa y no lo es en este caso", además de que es "injusta".

En esa línea, ha defendido una propuesta para aumentar el número de diputados de la Cámara sin generar con ello en un coste añadido, y ha lamentado que el informe aprobado contiene "muchas declaraciones de intenciones", pero no debate sobre "lo interesante".

CONTENIDO DEL DICTAMEN

El dictamen agrupa las propuestas de modificación presentadas por los diferentes grupos en base a su incidencia o no en el régimen electoral, a que puedan ser abordadas o no desde las competencias del legislador autonómico, al consenso existente, la complejidad y viabilidad técnico-jurídica de las mismas y que las mismas estén o no comprendidas en el mandato otorgado a este grupo de trabajo.

Hay un bloque sobre modificaciones que se pueden abordar con la reforma de la Ley Electoral de Andalucía que se divide además en dos apartados: las propuestas que tienen un alto grado de consenso o que habiendo sido propuestas solo por algún grupo o grupos parlamentarios no deben suscitar conflictividad con el resto de fuerzas políticas, y las propuestas que precisan seguir profundizando en la búsqueda de al menos un mínimo consenso.

Respecto al primer bloque, los asuntos son 'Incompatibilidades' --establecer la dedicación exclusiva de los miembros del Parlamento (propuesta por el PSOE-A); incompatibilidad entre el cargo de parlamentario y concejal de un ayuntamiento (Podemos), e incompatibilidad entre parlamentario y senador (Podemos y Ciudadanos), o 'Comisión de control asesora de la Junta Electoral de Andalucía', ante lo que Podemos y PP-A han propuesto incluir representantes de los medios de comunicación, mientras que Ciudadanos plantea tener en cuenta el criterio profesional en el análisis de la información electoral en los medios de comunicación e IU se refiere a la necesidad de contar con el asesoramiento de profesionales en la organización de los debates electorales.

Un tercer asunto de este primer bloque de propuestas con "alto grado de consenso" se refiere a los debates electorales en medios de comunicación públicos. El informe pone de manifiesto que "todos los grupos coinciden en la necesidad de regular esta materia, si bien discrepan en la forma concreta de cómo hacerlo".

El cuarto asunto de este bloque se refiere a la información y propaganda electoral. En este sentido, el PP-A propone, según recoge el informe, incrementar de 5 a 10 minutos el tiempo de los espacios gratuitos cedidos en medios de comunicación públicos a los partidos sin representación parlamentaria o con una representación inferior al cinco por ciento.

En cuanto al bloque relativo a 'Propuestas que precisan seguir profundizando en la búsqueda de al menos un mínimo consenso', se recogen asuntos como el 'Número total de escaños del Parlamento andaluz' --incrementar de 109 a 119 (IULV-CA)--; 'Número mínimo de escaños por circunscripción electoral' --bajar de 6 a 8 el número de escaños mínimos asignados por provincia (Ciudadanos)--, o 'Sistema de reparto de escaño' -- sustituir método D'Hondt por el método Sainte-Lagüe (Ciudadanos) o sustituir el actual método D'Hondt por un método complejo que conjuga el D'Hondt y el método biproporcional con redondeo de Webster (IULV-CA).