PSOE, Adelante Andalucía y Vox evitan que el Parlamento pida al Gobierno central que aplique en 2020 el nuevo sistema de financiación

El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves, con los votos en contra de PSOE-A, Adelante Andalucía y Vox y el apoyo de PP-A y Cs pedir que el futuro Gobierno de la Nación tenga finalizado el nuevo sistema de financiación autonómica para su aplicación en el ejercicio 2020, reconsiderando la negativa para continuar con la citada reforma, dado que el actual sistema ha supuesto "la pérdida de 5.522 millones para Andalucía".

Se trata de una proposición no de ley defendida por el PP-A que ha contado con el apoyo parcial de los grupos en sus diferentes puntos, que han salido adelante. Así, la Cámara andaluza ha instado a la Junta a defender los intereses de Andalucía liderando y coordinando una "alianza", en Andalucía y en España, que agrupe las reivindicaciones de las cámaras legislativas autonómicas, a los titulares de la Presidencia de las comunidades, a las fuerzas políticas y a los agentes sociales.

Todo ello, "con el fin de reformar de manera urgente el modelo de financiación autonómico y contra la decisión que tomó el presidente del gobierno socialista y su ministra de Hacienda de paralizar la reforma puesta en marcha por el anterior Ejecutivo (pactada en la VI Conferencia de Presidentes Autonómicos del 1 de enero de 2017) y mantener prorrogado el actual sistema hasta la fecha". Este punto ha salido adelante con el apoyo de PP-A, Cs y Vox, y el rechazo de Adelante y PSOE-A.

Con el mismo apoyo, la Cámara considera "lesivo y perjudicial" para Andalucía y la prestación de los servicios públicos el vigente modelo de financiación que aprobó Zapatero en su alianza con ERC y que impulsó y promocionó el Ejecutivo autonómico socialista de la VIII Legislatura.

Asimismo, el Parlamento rechaza la "paralización" del sistema de financiación que en la actualidad mantiene el Gobierno de la Nación por ser contrario al interés general de los andaluces, con el respaldo de todos los grupos salvo Vox, que ha votado en contra de este punto.

Con la misma correlación de votos, el Parlamento ha mostrado su parecer contrario a cualquier reforma de la Constitución o del modelo de financiación que introduzca criterios de reparto que vulneren la igualdad de los españoles y en el que se establezcan privilegios a determinadas comunidades, así como la propuesta del PSOE consignada en el documento 'Hacia una estructura federal del Estado' y que defienden tanto el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como la expresidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz.

En defensa de la iniciativa, el portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha argumentado que el actual modelo ha supuesto para Andalucía "una importante pérdida de recursos financieros, fruto de la infrafinanciación que le ha proporcionado el sistema, puesta de manifiesto por todos los estudios de instituciones y expertos al respecto".

Según ha explicado, "a la vez que ha generado un sentimiento de agravio y de desigualdad entre las distintas comunidades que ha avivado el enfrentamiento y la división entre gobiernos autonómicos y entre españoles". "Ese perjuicio para Andalucía, que hoy todos reconocen, es una evidencia y contrasta con el apoyo entusiasta que el PSOE y el Gobierno andaluz ofreció en 2009", ha añadido.

El diputado del PSOE-A Antonio Ramírez de Arellano ha manifestado que estamos hablando de dos cuestiones fundamentales para el desarrollo económico y social de Andalucía: la financiación suficiente para la prestación de los servicios públicos fundamentales y de las inversiones que necesita esta comunidad. Ha criticado que el PP-A pretenda hacer responsable al Gobierno de Pedro Sánchez de la actualización del modelo de financiación, como si el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy no hubiera existido y al que no reclamaron esa reforma.

Ha manifestado que hay una clara "discrepancia" entre los partidos sobre la reforma del modelo de financiación y se ha referido a la "hiperactividad" que le ha entrado al PP-A a la hora de reclamar la modificación del modelo de financiación desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno central. Ha acusado al PP-A de intentar generar "confrontación" entre los partidos sobre este asunto y de querer "romper" los consensos parlamentarios alcanzados. Ha indicado que parece que el PP-A se ha dado cuenta de la importancia que tiene la financiación autonómica una vez que le ha tocado elaborar unos presupuestos de la comunidad.

En nombre de Cs, Pau Cambronero ha hecho hincapié en que su formación siempre va a trabajar por garantizar la igualdad de todos los españoles "aunque en ocasiones nos hayamos quedado solos", de modo que demanda la reforma urgente del sistema "para garantizar los servicios públicos y la igualdad, para que se consiga justicia y equidad, porque no queremos una España a distintas velocidades".

Con todo, ha defendido que la reforma del sistema "no puede ir en modo alguno ligada a una subida de impuestos como parece que quiere el PSOE-A", así como pide que se prevea un sistema de evaluación "serio y eficaz". "La financiación debe lograr un objetivo que ahora no cumple como es garantizar la igualdad, y Andalucía debe ser motor para lograr ese objetivo equitativo", ha zanjado el diputado de Cs.

Por Adelante Andalucía, José Luis Cano ha avisado de que esta iniciativa demuestra que "si Andalucía en esta década ha vuelto al furgón de cola, en gran parte la responsabilidad también es del PP-A", cuando ha criticado que "su única intención de escenificar un ping pong de irresponsabilidades entre 'populares' y socialistas, con una actitud acomplejada que demuestra que no saben salir de una lógica electoralista y bipartidista".

A su juicio, "pretenden esconder que están rotos como gobierno porque PP-A y Cs tienen diferencias complejas sobre el fondo del asunto", mientras ha criticado que "invocan la unidad pero no cuestionan que lo que necesita Andalucía y lo que aprobó el Parlamento: que es necesario que la tarta sea más grande". "No vamos a permitir que Andalucía siga siendo campo de batallitas partidistas", ha agregado para señalar que esta iniciativa "no aporta nada salvo un relato incendiario que busca esconder los problemas reales para dividir y separar, que es lo que más gusta a la derecha española".

Finalmente, el presidente del grupo parlamentario de Vox, Francisco Serrano, ha indicado que comparte con el PP-A que el sistema actual de financiación supone un "fracaso" porque es "injusto, genera desigualdad, división y enfrentamiento y resulta perjudicial para los andaluces y otros españoles". Si bien, considera que esta iniciativa "persiste en el error de una visión parcial de la gestión pública, en la que solo importa obtener más recursos para seguir gastando y no se dedica ni una línea a repensar el gasto público en manos de las comunidades".