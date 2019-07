El Parlamento ratifica a Maeztu como Defensor del Pueblo Andaluz tras fracasar el pacto de Adelante de elegir a una mujer

La comisión de nombramientos del Parlamento de Andalucía, representada por todos los grupos, ha aprobado este miércoles, con una mayoría holgada (PSOE, PP y Ciudadanos) la idoneidad de la candidatura de Jesús Maeztu para renovar un segundo mandato como Defensor del Pueblo Andaluz. Maeztu ocupa el cargo desde 2013, el último año ha desarrollado sus funciones de forma transitoria y, una vez el Pleno de la Cámara ratifique su nombramiento en septiembre, seguirá otros cinco años al frente de la Oficina del Defensor.

La elección de Maeztu significa también que han fracasado los intentos de Adelante Andalucía de designar, por primera vez, a una mujer como Defensora del Pueblo Andaluz. La coalición de Podemos e IU, aún pilotada por el ex líder de izquierdas Antonio Maíllo, firmó con el Gobierno de PP y Ciudadanos un acuerdo por el que Adelante Andalucía se arrogaba la potestad de elegir al nuevo Defensor, "preferentemente una mujer", siempre que el nombre propuesto concitara un amplio consenso entre los grupos [se barajó inicialmente la candidatura de la activista Helena Maleno, defensora de los derechos de migrantes].

El PSOE no ha facilitado ese acuerdo. Los socialistas habían firmado previamente otro acuerdo con PP y Ciudadanos para la renovación de todos los órganos de extracción parlamentaria, un documento del que Adelante Andalucía se mantuvo al margen. En ese gran acuerdo figuraba la renovación de Maeztu como Defensor, de modo que los socialistas siempre entendieron como "papel mojado" el pacto paralelo que Maíllo firmó con el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.

La falta de acuerdo ha confirmado que ese pacto con Adelante Andalucía, la última gestión política de Maíllo antes de abandonar la dirección regional de IU, no ha servido de nada. El Parlamento ha avalado la idoneidad de Jesús Maeztu con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos. El grupo de extrema derecha Vox ha votado en contra, "no porque no le consideremos idóneo, sino porque programáticamente defendemos la supresión de la figura del Defensor del Pueblo de ámbito regional, porque la consideramos redundante". La portavoz de Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha explicado que Maeztu le "genera todos los respetos", pero que su grupo no aprueba que todos los órganos de extracción parlamentaria renovados vayan a estar dirigidos por hombres.

Mora ha achacado la falta de consenso para elegir a una Defensora "al bloqueo del PSOE, que se ha negado en rotundo a aceptar el pacto de Adelante con PP y Ciudadanos". "Esto demuestra que hacer pactos con este Gobierno no es de fiar", concluye. El acuerdo que delega en la coalición de izquierdas la potestad de elegir como Defensora del Pueblo Andaluz a "una mujer de consenso" cobrará vigencia una vez que Maeztu, que tiene 75 años, decida retirarse voluntariamente.