Podemos e IU usarán seis censos distintos para las primarias conjuntas de Adelante Andalucía

Podemos e IU han consensuado el reglamento y el calendario de las primarias de la nueva coalición electoral con la que concurrirán juntos a los próximos comicios andaluces: Adelante Andalucía. La proclamación definitiva de la lista de la confluencia se hará oficial el próximo 2 de octubre, pero será esta semana cuando Teresa Rodríguez -líder de Podemos- y Antonio Maíllo -coordinador de IU- cierren el acuerdo para presentar una lista conjunta que integre a los candidatos de ambos partidos, evitando así competir entre ellos en las primarias.

La dirección regional de IU debe ratificar el próximo domingo 9 de septiembre la lista definitiva con la que concurrirá a las autonómicas, de modo que antes de ese día debe cuajar el pacto con Podemos. El tándem Rodríguez-Maíllo se da por seguro, pero la mayor incógnita sigue siendo quién de los dos líderes será el candidato o candidata a la presidencia del Gobierno de Andalucía.

El reglamento de primarias de Adelante Andalucía es casi un calco que el que usó Podemos para la confección de su propia lista electoral, hace casi dos meses. El sistema de selección de aspirantes será el método Dowdall, que garantiza una lista más plural en tanto que impide que la lista ganadora acapare más del 60% de los puestos de salida. Habrá doble cremallera, alternancia de hombre y mujer en cada provincia, y con cuatro hombres y cuatro mujeres como cabezas de cartel. También estarán vetados los cuneros, esto es, cada candidato debe salir de la provincia a la que represente, y no será impuesto por la dirección estatal, como ocurrió en las pasadas elecciones generales.

Lo más anómalo del procedimiento -y lo que más susceptibilidad despertaba en la dirección estatal de Podemos- es el censo que se usará en estas primarias, es decir, quiénes podrán votar a los candidatos de Adelante Andalucía. Finalmente habrá no uno ni dos ni tres censos, sino seis censos diferentes: cinco de los cinco partidos que conforman la confluencia -Podemos, IU, Equo, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza- y un sexto en el que podrán votar los simpatizantes sin afiliación política, que se inscribieron previamente en el portal web de Adelante Andalucía.

Los censos se cerrarán el próximo 10 de septiembre, cuando se sabrá cuántos simpatizantes están llamados a votar desde cada grupo, y el día 20 se conocerán las listas (o lista) definitiva de candidatos. Cada afiliado, militante o inscrito participará en estas primarias votando desde su propia organización, y luego se unificará el escrutinio de los seis censos separados. "Así conseguimos romper los marcos de las propias organizaciones políticas que conforman la confluencia", explican fuentes de IU. La campaña -si finalmente hay campaña- será del 20 al 30 de septiembre, prácticamente el mismo periodo que para votar.

Los recelos del Podemos estatal

Podemos Andalucía ya ha aprobado este reglamento, aunque está por ver cómo reacciona la dirección estatal. El secretario de Organización, Pablo Echenique, ya reclamó en julio a través de un documento interno dirigido a los territorios, que las papeletas de las primarias en los procesos de confluencia de Podemos con otras fuerzas de cara a las autonómicas se hiciesen "mediante acuerdo" de las fuerzas que confluyen, y rechazó abiertamente el sistema previsto por Podemos e IU en Andalucía "porque tiene importantes problemas logísticos y de participación derivados de la necesidad de crear ex novo censos conjuntos y sistemas y cabinas de votación no testados". "El principal defecto es de índole democrática", llegó a decir Echenique, tras criticar que unas primarias conjuntas medirían las bases de varios partidos, pero con riesgo de que se diera un desequilibrio en el resultado porque "no necesariamente quien tiene más apoyo popular es quien tiene más militancia" y, por tanto, "pueden producirse fuertes alteraciones de la voluntad popular".

En las elecciones andaluzas, Podemos tuvo más peso electoral que IU, pero IU podría convocar a más militantes a la votación de primarias conjuntas, advirtió Echenique. En un sistema electoral 100% proporcional, esto podría permitir que IU metiera más candidatos suyos que Podemos en la lista definitiva para la confluencia, aunque es una hipótesis que desde la formación de Teresa Rodríguez tildan de "descabellada".

Respecto a la confección de las listas electorales para la confluencia, la dirección estatal de Podemos pedía que "la cantidad y posición de puestos que se asignen a cada fuerza deben estar basados lo más posible en el peso electoral de cada una de ellas". Como Podemos Andalucía tiene 15 escaños en el Parlamento e IU tiene cinco, el número de nombres de los comunistas y los puestos de salida en las autonómicas será bastante menor al de sus compañeros. Esto es algo en lo que los equipos de Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo no se han puesto aún de acuerdo. La confluencia andaluza se ha vendido como un pacto de iguales, horizontal, que respeta el equilibrio de poderes, y que tenía en cuenta el peso de Podemos en el Parlamento regional, pero también la implantación de IU en los municipios.

El calendario de primarias de Adelante Andalucía ocupará todo el mes de septiembre, cuando voces de peso en el PSOE regional avisan de que la presidenta, Susana Díaz, valora adelantar las elecciones para antes de fin de año.