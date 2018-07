Una diputada estalla contra Teresa Rodríguez: "En Andalucía el conflicto es entre Podemos y Anticapitalistas"

La ex secretaria general de Podemos en Sevilla y diputada en el Parlamento andaluz, Begoña Gutiérrez, que disputó la secretaría general del partido a Teresa Rodríguez, se ha desmarcado de las primarias internas con una sonora protesta contra la actual dirección andaluza, contra su líder y contra el propio proceso de confluencia con IU. Gutiérrez, portavoz de Justicia de Podemos en el Parlamento andaluz, ha recibido ofertas para sumarse al proyecto tanto de Rodríguez como de la candidata rival, la diputada en el Congreso por Huelva, Isabel Franco. En ambos casos ha dicho que no pero, de paso, ha dejado escrita una dura crítica en su página personal de Facebook que revela un profundo desencuentro con Teresa Rodríguez nunca cicatrizado.

Gutiérrez y el ex secretario de Organización estatal de Podemos, Sergio Pascual, impulsaron una candidatura alternativa a Rodríguez en las primarias de hace tres años, claramente alineada con la dirección del partido en Madrid. Entonces tenía peso efectivo el ex secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, a quien le preocupaba el poder específico que acaparaba la corriente Izquierda Anticapitalista, minoritaria dentro del partido, pero muy arraigada en Andalucía. Desde el principio, además, mostraron recelos respecto a la alianza electoral con IU. La candidatura de Gutiérrez fue la menos votada, por detrás de la de Teresa Rodríguez y otra candidata errejonista, Carmen Lizárraga, que hoy está integrada en el proyecto de la gaditana.



La diputada andaluza cree estas primarias en Podemos Andalucía no son un pulso entre la dirección estatal y la andaluza, como ha hace ver Rodríguez, sino como un vehículo para reforzar las tesis Anticapitalistas. “Por más que de cara al exterior se trate de reducir la cuestión a un enfrentamiento entre Madrid y Andalucía, (…) sabemos que no es así de simple. Tan netamente andaluz es el proyecto que hemos defendido muchas a lo largo de estos más de cuatro años, como el que ahora abraza Teresa Rodríguez. No, no se trata del centralismo madrileño frente a Andalucía, un recurso, por cierto, muy manido. No se trata de pablistas, errejonistas, teresistas, bescansistas o cualquier otra etiqueta que se nos haya querido imponer, en Andalucía el conflicto interno siempre ha sido entre las que somos Podemos versus Izquierda Anticapitalista”, escribe Gutiérrez, que sentencia: “Hoy Izquierda Anticapitalista se ha hecho fuerte y, como anticipó en la Asamblea Andaluza, lo quieren todo”.



La ex líder de Podemos en Sevilla asume la etiqueta que le atribuye la líder de Podemos Andalucía: “la oficialista”, pero replica que ha sido tan leal con la dirección estatal como con la regional. La diputada andaluza considera que no habría sido “coherente” sumarse al proyecto de Teresa Rodríguez, de quien le separan criterios orgánicos, pero también políticos. Entre los últimos, aparece uno de los principales temas de debate que subyace ahora en el seno de Podemos. ¿Qué relación debemos tener con el PSOE?



La dirección estatal apuesta ahora por tender puentes con el Gobierno de Pedro Sánchez y allanar el terreno para una posible alianza tras las próximas elecciones generales. Rodríguez se ha posicionado ya abiertamente en contra de esta visión, tomando como ejemplo la experiencia de IU en el anterior Gobierno de coalición con los socialistas en Andalucía, ha avanzado que nunca facilitará una investidura al PP, pero tampoco entrará en un gabinete junto al PSOE. Begoña Gutiérrez ha sido extremadamente crítica con esta posición de la líder andaluza: “Andalucía es una tierra gobernada durante más de cuarenta años por un PSOE marchito y caduco que, en el momento político actual, requiere de una responsabilidad incuestionable y que no se puede plantear posicionamientos puristas que nos arrinconen a la izquierda, sino que representen el sentir mayoritario de los andaluces. Eso no pasa por decir en la tribuna del Parlamento “con el PSOE ni muerta” porque al igual que nos hemos tenido que aliar para sacar adelante la moción de censura y echar a Mariano Rajoy del Gobierno, quizás mañana necesitemos ponernos de acuerdo en nuestra tierra, para dar aires nuevos a un Gobierno andaluz e impedir un gobierno de derechas en Andalucía que implicaría un retroceso todavía mayor en derechos y libertades para todas, en lugar de asegurar la calidad de vida de los andaluces”, escribe.



Gutiérrez reconoce que compartía muchos planteamientos de la candidata crítica, Isabel Franco: tanto su rechazo a unas primarias conjuntas, como sus recelos “al censo que se está confeccionando (lo que viene a vaciar de contenido a Podemos Andalucía”) como que la candidata a la presidencia de la Junta pueda elegir la provincia por la que concurrir, al contrario que el resto de candidatos”. La diputada andaluza se ha desmarcado porque discrepa del modo en que se ha gestado la candidatura de Franco. “Al fin se auspiciaba desde Podemos una alternativa andaluza a Anticapitalistas y, cuando se hace, llega tarde, con poco margen de actuación para consolidar una alternativa lo suficientemente sólida y sobre todo, mirando más hacia otras organizaciones que a los ojos de muchas de las militantes de Podemos Andalucía que no se sienten identificadas con el proyecto anticapitalista”. Gutiérrez no irá en las listas electorales al Parlamento andaluz en la próxima legislatura, pero mantendrá su escaño hasta que finalice el mandato.