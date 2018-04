Podemos amaga con dejar el pacto de financiación si Díaz no blinda el 5% del PIB en educación

El pacto para la reforma de la financiación autonómica suscrito por todas las fuerzas del Parlamento andaluz (excepto Ciudadanos) se ha convertido en un arma de doble filo para la presidenta Susana Díaz. Por un lado, es el mejor aval que tiene para negociar este miércoles en Moncloa con el presidente Mariano Rajoy, a quien le exigirá el desbloqueo de la reforma del modelo de financiación autonómica y una ampliación para Andalucía de 4.000 millones de euros. Por otro lado, Díaz se ha convertido en rehén de ese mismo acuerdo, que comparte autoría con Podemos, IU y, en menor medida, el PP.

48 horas antes de su reunión con Rajoy, la formación morada se ha descolgado con una especie de ultimátum para Díaz y amagan ahora con abandonar el pacto sobre financiación si el PSOE andaluz no acepta, a cambio, su proposición de ley para blindar un suelo de gasto del 5% del PIB para educación. Podemos e IU han registrado en el Parlamento esta iniciativa, cargada de significado político porque es muy similar a la medida que reclama el PSOE en Madrid en el marco del pacto de Estado por la Educación. Los socialistas dieron un portazo a este foro porque el Gobierno de Rajoy se negó a elevar el gasto educativo del 3,8% del PIB al 5%, y ahora Podemos plantea algo similar en Andalucía.

El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha avisado este lunes al PSOE-A de que, si no está dispuesto a blindar un suelo de inversión del 5% del PIB para la educación andaluza, todo lo firmado en el acuerdo de financiación autonómica será "papel mojado" y se "replantearán" los acuerdos."Llegamos a un acuerdo para una propuesta donde nos alegramos de que Susana Díaz y su equipo asumiera el perjuicio de las políticas de austeridad, y no puede ser que por una parte se diga vamos a un sistema de financiación justo y que no quieran ni hablar del 5% para educación", dice Pérez. Y añade: "O hay coherencia en la defensa de los servicios públicos" o Podemos "tendrá que replantearse hasta dónde se cree Susana Díaz lo que ha firmado", informa Europa Press.

Pérez Ganfornina ha pedido "coherencia y rigor" para la defensa de los servicios públicos porque de lo contrario el acuerdo de financiación autonómica que va a defender la presidenta de la Junta ante Rajoy esta semana será "papel mojado".

La proposición de ley de Podemos e IU se anunció hace meses, pero se registró recientemente en el Parlamento. Este miércoles volverá a ser debatida en la Junta de Portavoces para su posterior incorporación al debate del Pleno de la semana que viene. Los socialistas se inclinan por negociar una solución intermedia con Podemos e IU, pero piden a cambio que se retire la proposición de ley, tal y como está redactada, para presentar una iniciativa conjunta, con más margen de maniobra para retocar el presupuesto y destinar más fondos a educación. La dirección de Podemos, en manos de Teresa Rodríguez, es muy reacia a tocar una coma de la propuesta que ya han pactado con IU, y la coalición de izquierdas, que dirige Antonio Maíllo, es más partidaria de llegar a un consenso, pero no quiere que el PSOE se sirva de este debate para abrir una grieta con sus socios para la futura confluencia electoral.

"Llevaremos de nuevo al Parlamento el suelo de inversiones y esperemos que escuche, porque de lo contrario no sabemos cuál es la coherencia y el rigor de Susana Díaz, porque el problema no es el dinero, sino para qué se usa", ha dicho Pérez Ganfornina. Además, ha destacado que esas inversiones en educación deben ir destinadas al "blindaje" de la educación con buenas infraestructura para los colegios o estabilidad para los interinos.