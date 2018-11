La Policía busca a un hombre por golpear con un bate de béisbol a su ex pareja y su hijo de 2 años en Sevilla

La Policía Nacional busca desde el domingo a un hombre en Sevilla sospechoso de haber agredido con un bate de béisbol a su ex pareja y a su hijo, de dos años de edad, que se encuentra ingresado en observación en el hospital Virgen del Rocío en estado reservado, confirman a este periódico fuentes policiales. La agresión tuvo lugar el domingo en el barrio de Torreblanca, donde reside la joven agredida (también menor de edad) con su hijo. La Policía no ha confirmado aún que se trate de un caso de violencia machista, subraya que la investigación está en curso y que el ex novio de la víctima está en búsqueda y captura.

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos en la tarde del domingo a raíz de una denuncia interpuesta en comisaría por la abuela del menor, tras explicar que llevaba tres días sin poder localizar a su hija y que ésta no respondía a sus llamadas de teléfono, ha adelantado Antena 3 Televisión. La Policía acudió al domicilio de la joven acompañada de miembros del cuerpo de Bomberos de Sevilla, que accedieron a la vivienda y hallaron a la joven con su hijo "encerrados" en una de las habitaciones. Los dos presentaban signos de haber sido golpeados repetidamente, con hematomas por todo el cuerpo. Según el relato de la joven ante la Policía, ambos habían sido golpeados con un bate de béisbol y encerrados durante tres días.

La madre y su hijo fueron trasladados al hospital Virgen del Rocío, ella fue dada de alta el mismo día, pero el menor continúa bajo observación, con heridas de diversa consideración en la cabeza. La Policía no ha confirmado si el principal sospechoso y ex novio de la víctima tiene antecedentes penales.