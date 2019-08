El alcalde de Granada emplaza a PP y Ciudadanos a ver "diferencias de interpetación" sobre la alcaldía

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ha emplazado a dirimir en los grupos municipales de PP y su partido, que cogobiernan en el Ayuntamiento, y con las direcciones nacionales de ambas formaciones, las "diferencias de interpretación" que pueda haber sobre la alcaldía, y la rotación en la misma a mitad del mandato que reclama el presidente provincial 'popular', Sebastián Pérez.



En una rueda de prensa después de que Pérez, que es primer teniente de alcalde, reclamara el pasado jueves un posicionamiento claro de Salvador para que la alcaldía pase al PP a mitad del mandato, el regidor granadino ha indicado que "ningún acuerdo" tras las últimas municipales se negoció "individual o localmente".



El también portavoz provincial de Cs, que ha señalado que él no tiene "diferencias interpretativas a priori" sobre el asunto de la rotación en la alcaldía, que en principio descartó, ha indicado que las reuniones de las direcciones de los partidos para cerrar este asunto está emplazada desde finales de julio "para cuando sea posible", si puede ser --ha detallado-- en agosto, o a principios de septiembre.



"Dos no se pelean si uno no quiere", ha señalado Luis Salvador, quien ha negado "desencuentro" alguno entre concejales y ha indicado que "los trapos se lavan en casa".



Además, ha abogado por que Vox, que apoyó su investidura, pueda "ocupar puestos de responsabilidad", en órganos como la presidencia de una comisión de transparencia en contratación que se va a crear, o en otros proyectos como el de la Capitalidad Cultural Europea para 2031.



Ha asegurado que habrá estabilidad, y que en dos o tres semanas el asunto sobre la rotación en la alcaldía podría estar resuelto, a la par que ha abogado por el entendimiento entre grupos políticos que propiciaron el cambio para que no hubiera un gobierno local de "Paco Cuenca podemizado", y ha afeado al anterior alcalde socialista que dejara "agujeros negros" para la nueva etapa.



Ha agradecido el trabajo de sus concejales, mencionándolos expresamente en un grupo en el que no ha incluido a Sebastián Pérez que ha dicho que, "cómo él mismo ha reconocido, ha contado con algunos problemas familiares que le han impedido estar mucho en el Ayuntamiento y rendir como él hubiera deseado".



A los grupos políticos de izquierda, Salvador ha solicitado que "estén dispuestos a separar los grandes temas para Granada de la trifulca política y a que trabajen y contribuyan como uno más por el interés general", añadiendo que respeta la oposición cuando "es constructiva" y le plantará "cara" cuando no lo sea.



El regidor granadino se ha remontado a su entrevista con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la que expuso que su equipo de gobierno trabajará para que "Andalucía se favorezca de la aportación de Granada", y viceversa, "como no ha sucedido en todos estos años".



Incidiendo en la necesidad actual de que haya "estabilidad", también en el ámbito nacional, Salvador ha adelantado, en este sentido, que el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, estará en la ciudad el próximo cinco de septiembre, una visita tras la cual ha resaltado que "desfilarán todos los consejeros" por la ciudad para abordar asuntos relativos a sus áreas.