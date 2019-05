Susana Díaz afirma que Sánchez apoya ahora su continuidad en el PSOE andaluz y niega que le ofreciera presidir el Senado

"No es cierto. No ha habido ningún ofrecimiento de cargo público". La ex presidenta andaluza y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha desmentido rotundamente que Pedro Sánchez le haya ofrecido ningún puesto ni en el Senado ni en el Consejo de Ministros, a cambio de dar un paso atrás y allanar la renovación en la federación andaluza. "Lo único que me ha ofrecido el presidente del Gobierno es lealtad, ayuda, trabajo, colaboración mutua y compromiso conjunto para volver cuanto antes al Gobierno de Andalucía. ¿Le parece poco? Yo estoy donde quiero estar".

Díaz ha explicado, de camino al Pleno del Parlamento andaluz, que está contenta con el resultado de la reunión que mantuvo con Pedro Sánchez el lunes en Moncloa. El encuentro, según la ex presidenta andaluza, sirvió para destensar la complicada relación entre ambos dirigentes socialistas -otrora rivales en las primarias- y ha insistido en que ahora cuenta con el respaldo y el compromiso del secretario general del PSOE para que ella siga al frente de su federación, lidere la oposición al Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, y "recupere cuanto antes" el poder que perdió en las elecciones del pasado 2 de diciembre. El relato de Díaz no encaja exactamente con el que ofrece la dirección federal, convencida de que ahora es el momento de tomar el control de la federación más numerosa y díscola del partido, e ir allanando la salida de su secretaria general.

Varias fuentes en el PSOE federal y andaluz han confirmado en los últimos el supuesto ofrecimiento de un cargo público que Sánchez le hizo a Díaz -en el Senado, en el Europarlamento, en el Consejo de Ministros- a cambio de ceder la dirección de la federación andaluza. Otras fuentes, del mismo estatus en el organigrama del partido, siempre lo han negado. En el cruce de versiones, queda patente el mensaje que quiere trasladar la ex presidenta de la Junta, a los suyos e indirectamente a la dirección federal: Uno, que la relación con Sánchez se ha "normalizado" y que la renovación de las diputaciones provinciales andaluzas -último asidero de poder institucional de Díaz- será pactado e integrador. Y dos: que no está dispuesta a abandonar la secretaría general del PSOE andaluz. "Estoy donde quiero estar".

Susana Díaz pidió cita a Pedro Sánchez para tratar de pacificar la relación entre el PSOE federal y el andaluz y le visitó en Moncloa el lunes, apenas 12 horas después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas. Ferraz quiere achicar el poder orgánico de la líder del PSOE andaluz y para ello está dispuesto a intervenir la elección de los diputados provinciales y presidentes de las diputaciones provinciales. De la reunión, según fuentes de la dirección federal y andaluza, salió un relato común: ambas partes van a negociar listas integradoras para evitar las "discrepancias" que surgieron con la elaboración de las listas electorales al Congreso y el Senado, donde Ferraz deshizo la decisión de la militancia y de la dirección provincial de Sevilla y Cádiz, donde están los pilares orgánicos de Díaz.

En estas mismas provincias, los sanchistas andaluces pretenden remover a los presidentes de las diputaciones. Si la reunión entre Sánchez y la ex presidenta andaluza fue tan fructífera como ha trasladado Díaz, y si Ferraz ha decidido posponer la renovación al frente del PSOE andaluz, se verá el próximo 15 de junio, cuando el comité federal de listas resuelva quiénes serán los diputados provinciales de Andalucía.