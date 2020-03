El TSJA archiva la querella de 'Spiriman' contra Susana Díaz por injurias y calumnias

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decretado el archivo de la querella interpuesta por el médico Jesús Candel, principal promotor de las manifestaciones contra la fusión hospitalaria en Granada, posteriormente derogada, contra la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, por la presunta comisión de delitos de injurias y calumnias con publicidad.

El auto de archivo de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, de fecha 24 de febrero, y al que ha tenido acceso Europa Press, afecta a la querella interpuesta por el doctor, conocido como Spiriman, en diciembre pasado, después de las valoraciones ante los medios que realizó Díaz en el Parlamento de Andalucía tras declarar como testigo por videoconferencia en la vista celebrada en el Juzgado de lo Penal 6 de Granada contra el médico por dos delitos continuados de injurias con publicidad a la ex presidenta de la Junta y el que fuera viceconsejero de Salud, Martín Blanco.

En esta causa, Candel fue condenado al pago de una multa de 6.480 euros, así como a indemnizar a Díaz y a Blanco, en 2.500 euros a cada uno, por las expresiones proferidas contra ellos a través de las redes sociales.

El TSJA, en un auto contra el que cabe recurso, no admite a trámite la querella y decreta su archivo al no considerar constitutivos de delito el contenido de las declaraciones a los medios, tras aquel juicio, de Díaz, que resaltó el "dolor" que durante meses sintió su familia ante una "cascada de insultos" que en principio no supo adónde "iba a llegar".