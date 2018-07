Teresa Rodríguez insiste en la marca "marea" donde no haya confluencia para las elecciones municipales

Mientras todavía pugna por el beneplácito de Pablo Iglesias para la marca Adelante Andalucía, pactada con IU y otras organizaciones de izquierda para presentarse a los próximos comicios, la federación liderada por Teresa Rodríguez persiste en su plan B donde no haya confluencia para las elecciones municipales. Esa estrategia pasa por un nombre sin el desgaste de la marca Podemos, y con el que ya hace unos meses se descolgó el equipo de Teresa Rodríguez, que inicialmente se mantuvo oculto aunque luego explicó que fue para que nadie registrara el nombre en su lugar.

De este modo, si hace unas semanas el equipo de Teresa Rodríguez oficializaba la paternidad de Marea Andaluza, incluyendo como responsables a sus caras más conocidas, en lugar de usar hombres de paja como cuando se inscribió en el registro de partidos del Ministerio del Interior, esta vez se da un paso más. Ha pasado a denominarse Marea Municipalista Andaluza, manteniendo eso sí a Jesús Rodríguez, Nacho Molina y Rocío Van Der Heide como referentes. Todos ellos de la ejecutiva de Teresa Rodríguez. De hecho, el partido, que consta con fecha de registro del pasado mes de enero, tiene su domicilio en El Coronil (Sevilla), población de esta última, quien es a su vez secretaria de Municipalismo de Podemos en la comunidad autónoma.

Cerrado el acuerdo con IU para crear Adelante Andalucía, con las elecciones autonómicas como primer objetivo, Marea Andaluza necesitaba otro sentido. Este cambio supone otro paso para marcar distancias con Podemos y con las directrices de Pablo Echenique insistiendo en la necesidad de que figure el nombre con el que se fundó el partido en las candidaturas, salvo las excepciones previstas para Cataluña y Galicia. Pero es precisamente el modelo de estos territorios el que quiere Teresa Rodríguez, quien además se siente respaldada por su apabullante victoria en las recientes primarias frente a Isabel Franco, la candidata de Pablo Iglesias. En este sentido, el pulso entre la cúpula de Podemos y la dirección en el territorio que será escenario de los primeros comicios que se prevén en el calendario trasciende la nomenclatura pero es donde primero se refleja la diferencia.

Se da la circunstancia de que la pasada primavera, el secretario de Comunicación de Podemos en Andalucía , Pablo Pérez, anunció que se buscaría una "herramienta" para aglutinar las candidaturas con las que la formación se presentó a las elecciones municipales de 2015, en una intención de unificar las distintas marcas blancas que se configuraron. Pero también descartó que se fuera a usar Marea Andaluza, que ya por entonces se había registrado como tal. No obstante, finalmente se insiste en este nombre, entendiéndose como salida para los casos en los que no se consiga la confluencia con el sello Adelante Andalucía, si bien desde la dirección regional de Podemos no confirman estos extremos como tampoco se han dado a conocer los estatutos del partido.