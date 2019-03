El partido de Rafael Gómez 'Sandokán' se disuelve a los 10 años de colocarse como segunda fuerza más votada en Córdoba

El portavoz y único concejal de Unión Cordobesa (UCOR) en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Serrano, ha anunciado este martes que el partido, fundado por el empresario Rafael Gómez (alias 'Sandokán') en 2010, no se presentará a las próximas elecciones municipales de mayo y finaliza el proyecto político, al tiempo que espera que en las elecciones municipales "los cordobeses opten por el cambio" en el gobierno local.

En una rueda de prensa, el edil de UCOR ha agradecido a "todos los votantes, afiliados y simpatizantes de Unión Cordobesa su apoyo en estos ocho años y medio de andadura", en los que han "intentado mejorar la vida de los cordobeses", de manera que "desde que surgió el partido, en diciembre de 2010, siempre hemos procurado estar al lado de todos los cordobeses, luchando por la principal preocupación de la mayoría, el desempleo tan grave que hay en la ciudad".

El partido fue creado en 2010 por Rafael Gómez (aquí algunas frases célebres) y meses después, en mayo de 2011, logró alzarse como segunda fuerza del Ayuntamiento, con cerca de 25.000 votos con cinco concejales, solo por detrás del PP, que obtuvo la mayoría absoluta. De hecho, se barajó la posibilidad de presentar candidatura a elecciones autonómicas, aunque finalmente se quedó en intentar la expansión del partido por la provincia.

Posteriormente, en 2015 se presentó de nuevo a las municipales, pero solo logró unos 15.000 votos y un concejal. Gómez renunció a su acta, siendo sucedido por Rafael Carlos Serrano, sobrino del empresario y prácticamente la única cara visible que ha tenido el partido durante estos años.

Mientras tanto, Gómez ingresó en prisión en diciembre de 2017 por la condena de cinco años y tres meses y una multa de cerca de 112 millones de euros como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública por impago de casi 29 millones de euros, si bien desde febrero de este año ya disfruta del tercer grado. Ahora, el partido que el fundó acuerda la disolución.

Serrano, además, ha aseverado que "el partido siempre ha estado al lado de las personas que peor lo estaban pasando y se ha luchado para que se devolviera a la sociedad cordobesa gran parte del enorme esfuerzo que han tenido que realizar durante estos años de dura crisis económica y social".

En este sentido, ha defendido que "siempre" han intentado "ayudar a mejorar la ciudad con ilusión, pero no se ha tenido oportunidad de demostrar a los cordobeses que otra forma de gobernar Córdoba es posible", ha lamentado, para agregar que "los cordobeses dejaron clara su postura en las últimas elecciones, dando su confianza a otros partidos mayoritariamente".

"Aún así estos últimos cuatro años hemos trabajado duro para intentar devolver esa confianza, pero llegados a este punto no podemos hacer otra cosa que anunciar la finalización de este proyecto", ha expresado.

A título personal, Rafael Serrano ha dado las gracias, una vez más, a Rafael Gómez por confiar en él, al tiempo que ha relatado que estos cuatro años "se han pasado muy pronto" y siente que "se me han quedado cosas por hacer, pero tendrá que ser en otra etapa" de su vida. "Ha sido un honor poder servir a todos los cordobeses y estoy muy orgulloso y agradecido de la oportunidad que he tenido estos cuatro años de ser concejal de esta ciudad que tanto quiero y por la que tanto he luchado", ha declarado.

Para Serrano, ha sido "muy importante poder ayudar a tantas personas que han confiado en Unión Cordobesa para mejorar sus vidas". "Siempre he pretendido servir lo mejor posible a todos los cordobeses, me hubieran votado o no, intentando que esta ciudad saliera del estancamiento en el que por desgracia está instalada", ha asegurado.

"CÓRDOBA ESTÁ PARADA"

Entretanto, el edil de UCOR ha remarcado que "no se puede seguir así, Córdoba está parada, literalmente, y necesita un cambio en este Ayuntamiento, no puede ser que desde aquí se estén poniendo palos en las ruedas al crecimiento por cuestiones ideológicas, no podemos seguir instalados en la polémica constante y en la falta de gestión e inseguridad jurídica".

Por eso, ha dicho que sólo espera que "en las próximas elecciones municipales los cordobeses opten por el cambio", porque, a su juicio, "Córdoba no se merece continuar cuatro años más parada, cuatro años con más de lo mismo, mientras los cordobeses se tienen que ir a otras ciudades en busca de trabajo".

Además, Serrano ha apuntado que estará "encantado de volver algún día a este Consistorio, para servir a todos los cordobeses trabajando para conseguir una Córdoba mejor y más justa".