Vox Andalucía se alinea por primera vez con la izquierda y rompe la unidad de voto con PP y Cs tras la crisis del veto parental

Vox ha roto por primera vez la unidad de voto en el Parlamento de Andalucía al pronunciarse a favor de las comparecencias urgentes de dos consejeros de la Junta que, desde hace, gobiernan en coalición PP y Ciudadanos gracias al apoyo del partido de extrema derecha. Ha ocurrido en la Diputación Permanente reunida este viernes en la Cámara autonómica y casi al mismo tiempo de que el portavoz del partido de extrema derecha, Alejandro Hernández, amenazara con dejar de apoyar medidas de la Junta de Andalucía si no advierte "pasos" para implantar el veto parental, un asunto al que esta semana ha dado carpetazo el consejero de Educación, Javier Imbroda.

Con los votos favorables de Vox, y de PSOE y Adelante Andalucía que habían registrados las solicitudes de comparecencias, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, dará explicaciones en comisión extraordinaria para informar sobre la "exclusión" de asociaciones y federaciones de mujeres y entidades sin ánimo de lucro de las convocatorias de subvenciones del IAM en la anualidad 2019, mientras que será el propio Javier Imbroda el que hará lo propio, sin embargo, acerca de la "paralización" de las sustituciones de docentes mediante el sistema Sipri "durante más de un mes".

Al tiempo, ha sido rechazada otra solicitud relativa el nombramiento de la coordinadora de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, Trinidad Lechuga Varona, directora del Secretariado para los Cristianos Perseguidos de la Diócesis de Córdoba, que solo ha sido respaldada por los partidos proponentes, según indican fuentes parlamentarias a este periódico. Si bien en un principio el portavoz parlamentario de Vox había anunciado el voto favorable de su grupo para que se sustanciaran las tres comparecencias, finalmente ha rechazado los argumentos expuestos por PSOE y Adelante para la relativa al nombramiento de Lechuga, partidos a los que ha afeado que "lo que les gusta es que se hable del sexo anal", informa Europa Press.

"La zorra al cuidado del gallinero"

Este último asunto ha suscitado revuelo entre los portavoces durante el desarrollo de la Diputación Permanente. De hecho, antes del comentario de Hernández, el portavoz socialista, José Fiscal, ha advertido de que el nombramiento de Lechuga en Salud Sexual es poner a "la zorra al cuidado del gallinero", afirmación que su homólogo en el PP-A, José Antonio Nieto, le ha exigido que retire.

Nieto ha considerado "kafkiano" que critiquen su nombramiento por colaborar con el Obispado de Córdoba cuando el Gobierno central "acaba de nombrar al frente de estas políticas a una persona que hace unos meses reconocía que había tenido una relación con una alumna suya menor de 17 años". Por su parte, la portavoz adjunta de Adelante, Ángela Aguilera, ha abogado por la revocación de este nombramiento porque "flaco favor se le hace a la salud sexual poniendo a una ultra católica conservadora al frente".

Igualmente, durante la sesión también se ha puesto de manifiesto cierta tensión entre los portavoces de Vox y del PP-A. Y es que, mientras el representante del partido de Santiago Abascal ha avisado a los socios del gobierno que "en política no se puede ser amigo de todos", Nieto le ha replicado que "no se puede ser amigos de todos pero teníamos la confianza de ser amigos siempre y parece que eso tampoco no es posible".

Conducta reprobada

Por otro lado, la Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento ha reprobado por unanimidad la conducta del portavoz adjunto del grupo parlamentario de Vox, Rodrigo Alonso, por quitar documentos de CGT expuestos en el tablón sindical de la Cámara.

Fuentes parlamentarias han manifestado a Europa Press que la decisión de reprobar esa conducta se podrá en conocimiento del diputado afectado y del sindicato CGT. La Mesa se ha pronunciado sobre este asunto después de que la sección sindical de CGT en el Parlamento lo solicitara ayer jueves en un documento donde denunciaba que Rodrigo Alonso había "arrancado" documentos de esta organización del tablón sindical del Consejo de Personal. "Los arrancó, los hizo una bola y los arrojó a la papelera situada bajo el tablón, todo ello en presencia de dos trabajadores de su grupo parlamentario", según CGT, que añadía en su escrito que el diputado "realizó esta actuación pese a la recriminación y advertencia de su ilegalidad por parte de dos funcionarias que presenciaron los hechos".

Los documentos en cuestión eran un cartel anunciador de la XIX edición del encuentro sindical Anarquía Parlamentaria, que contenía la cita de Emma Goldman 'El elemento más violento en la sociedad es la ignorancia' y otro sobre la Emergencia Climática, llamando a la Huelga Mundial por el Clima.

Tras la decisión de la Mesa, CGT ha emitido un nuevo escrito en el que expresa su "agradecimiento y satisfacción por el amparo a nuestros derechos sindicales que ha acordado la Mesa, ante un hecho tan grave como es la vulneración de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española y la Ley Orgánica de Libertad Sindical".

Considera además que la actuación del Diputado de Vox "de menosprecio y vulneración en la sede parlamentaria de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución Española, como son la Libertad de Expresión (artículo 20) y la Libertad Sindical (artículo 28) sí debería tener la consideración de un atentado grave al decoro parlamentario". Ha reiterado que los servicios jurídicos de CGT están analizando los hechos "por si pudieran considerarse los mismos un ilícito penal y actuar en consecuencia".