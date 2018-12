Gabriel Amat deja la presidencia de la Diputación Provincial el 29 de Diciembre tras 8 años al frente

Gabriel Amat abandona la presidencia de la Diputación Provincial de Almería este 29 de diciembre, tras un Pleno Extraordinario para aprobar los Presupuestos de 2019, los más altos de la historia de dicha institución, que ascienden a más de 230 millones de euros.

El anuncio, hace unos días, no cogió a nadie por sorpresa, ya que tiempo atrás dio a conocer que se reservaría los últimos meses de su mandato para centrarse en la gestión de Roquetas de Mar, municipio del que es concejal desde 1979 y alcalde desde 1995, cargo que aspira a revalidar en los comicios locales de mayo de 2019. No obstante, Amat seguirá siendo presidente provincial del Partido Popular, cargo que ostenta desde 2004, tras dejar la presidencia de la corporación supramunicipal en manos de su hombre de confianza y actual vicepresidente, Javier Aureliano García.

En sus palabras de despedida, con un "gracias, de corazón", defendió su balance de gestión de los casi ocho años en que ha presidido la Diputación, desde julio de 2011 a diciembre de 2018. Ha destacado lo que ha hecho de los más de 1.500 millones de euros gestionados, y ha presumido de recudir la deuda heredada del equipo de gobierno PSOE-PAL de 201 millones de euros a los 39 de la actualidad.

Sus tan eternos y vehementes contrincantes como lo es él de ellos no han tardado en valorar la decisión. El argentino Juan Pablo Yakubiuk, concejal de Izquierda Unida en Roquetas de Mar, que se convirtió en su particular azote en la época en la que simultaneó el cargo municipal con el de único Diputado Provincial de IU, califica la noticia como "un anunciado y confirmado repliegue político, ya que tiene que volver a Roquetas para salvar los muebles, donde el Partido Popular sufre una profunda crisis interna que se ha agudizado. En 2015 perdió la mayoría absoluta y tiene que poner orden en sus filas. La solución de Eloisa Carmona (teniente de alcalde) no ha funcionado y ha aparecido la figura de la tránsfuga del PSOE, Mª José López Carmona, para apoyarle en sus políticas continuistas."

La Trama Amat y otros casos pendientes

Además Yakubiuk recuerda que en los juzgados le esperan aún varios casos, que "le inhabilitan políticamente, como la denominada Trama Amat, que en 25 causas separadas investigan un centenar de empresas en las que su gestión habría presuntamente favorecido a familiares, allegados y amigos durante varios años. El archivo de dos de las causas está recurrido. También está pendiente el caso Hispano Almería, por haber, presuntamente, favorecido a esta empresa con adjudicaciones de obras en Roquetas y la Diputación. O el caso del pago de facturas por dos millones de euros por parte de la institución provincial a medios de comunicación en concepto de publicidad institucional. Sin olvidar el caso de las palmeras con GPS, ya que se acusa a Amat de adjudicar a un familiar este contrato para localizar palmeras para inventario a través de esta tecnología".

La alcaldía, en riesgo

Además Gabriel Amat tiene ahora un incendio en el electorado conservador del municipio, con una fuerte irrupción de Vox, que logró ser la segunda fuerza más votada tras el PP, sin haber tenido apenas presencia en la ciudad durante la campaña andaluza, logrando una parlamentaria de origen roquetero en la cámara sevillana, Luz Belinda Rodríguez. Si en 2015 el PP obtuvo en Roquetas 11.300 votos en las elecciones locales, en las recientes andaluzas solo 7.495, mientras Vox introducía 6.661 papeletas con su nombre, apenas 800 votos menos que la fuerza que preside Gabriel Amat.

La oposición a Amat, (PSOE-IU), que desde hace décadas lucha desde las instituciones para desbancar al todopoderoso líder de la derecha, ni en sueños hubiera imaginado que dejaría de ‘motu propio’ una importante cuota de su poder provincial si no fuera por obligación judicial, contempla ahora cómo la lucha de poder del voto conservador obliga a su gran rival a volver a los cuarteles de invierno.

Tampoco son amables para él las palabras de Juan Antonio Lorenzo, portavoz socialista en la Diputación, porque ha calificado de "papel mojado" el Presupuesto de 2019 y ha criticado que el estado de ejecución del Presupuesto de 2018 sea tan sólo del 21,6% a 20 de diciembre y ha dejado de invertir en los pueblos 64 millones de euros, un dinero que correspondía poner en valor durante este año y que no ha sido así "por la nefasta gestión que realiza el PP con Amat al frente", como le ha reprochado el portavoz socialista.

Amat se ha marchado "a empujones" y ha sido, en opinión de Lorenzo, "clamorosa" su falta de liderazgo a la hora de alzar la voz "cuando año tras año se incumplían los Presupuestos Generales del Estado en la provincia durante la etapa del Gobierno de Rajoy, con retrasos humillantes para los almerienses en materia de Alta Velocidad o ninguneando a la provincia a la hora de ejecutar las infraestructuras hidráulicas que necesitamos".

La gestión de Gabriel Amat "se ha basado de manera exclusiva en el marketing político", donde "los amigos han sido premiados y los enemigos castigados". En este sentido, el sectarismo "y el dedazo" a la hora de realizar inversiones en los municipios ha sido la tónica dominante a lo largo de su mandato, ha asegurado el portavoz socialista.

El presidente deja su puesto, además, "con una mochila cargada de incumplimientos, como es el caso de la resolución de los graves problemas que presenta Galasa (empresa de aguas del levante) –que pierde anualmente tres millones de euros y está en bancarrota- o habiendo tomado decisiones tan vergonzantes como la de reducir el número de plazas en la residencia asistida de la tercera edad, mintiendo de manera descarada a residentes, familiares y trabajadores", ha enumerado Juan Antonio Lorenzo.

Según el portavoz socialista, en los sucesivos presupuestos, Amat desatiende una cuestión tan "alarmante" para la provincia como es la despoblación. Lorenzo, además, ha censurado que durante todos estos años Amat "ha confundido lo que es Roquetas, de la Diputación y ha solucionado problemas de Roquetas detrayendo dinero de la Diputación, de todos los municipios en favor del suyo, al que, por otro lado, aún le esperan "asuntos turbios" en los juzgados, como son los casos Olula e Hispano Almería".

Mientras tanto el presidente saliente ha defendido su gestión enumerando logros como el crecimiento del turismo a través de la marca 'Costa de Almería'; el aumento de los programas y los servicios sociales de los pueblos; la consolidación de Almería como tierra de cine, así como el impulso al Festival Internacional de Cine de Almería; la creación de la marca 'Sabores Almería'; la rehabilitación del Hospital Provincial; la mejora de la red viaria provincial con 1.200 kilómetros de carreteras; la puesta en marcha de dos grandes planes de caminos rurales con fondos propios, así como planes especiales de inversión que han supuesto miles de puestos de trabajo o la inversión de más de 30 millones para garantizar el agua en toda la provincia, siendo la Institución más inversora de Andalucía según la CEACOP (Círculo de Empresas de Construcción, Consultoría y Obra Pública), así como asumiendo el servicio de extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, convirtiéndose en la única Diputación andaluza que lo ofrece de manera gratuita, o que Almería haya pasado de tener 7 vuelos en 2011 a más de 120 vuelos semanales este verano conectando con 17 países. El crecimiento que ha experimentado el turismo nacional (42%) e internacional (290%) ha generado 15.000 empleos directos en los establecimientos hoteleros.