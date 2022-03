CCOO Almería lamenta la convocatoria “unilateral” de huelga en la empresa de Cosentino

CCOO, partiendo de un "máximo respeto" a una convocatoria de huelga y a aquellos trabajadores que hayan decidido participar en la misma, considera "una medida desproporcionada" la convocatoria "unilateral" de huelga en la empresa de Cosentino, de la que viene informando este medio. El sindicato señala en un comunicado que dicha convoctaria está "basada en argumentos que faltan a la verdad y en apariencia con un propósito claro como es el beneficio propio en relación a las próximas elecciones sindicales previstas para el próximo día 17 del presente mes". "Basta con notar como utilizan cualquier oportunidad para descalificar a CCOO sin el más minimo decoro y respeto que toda organización merece", denuncian.

"Argumentan que CCOO en el Comité de Empresa, actúan a espalda de UGT" cuando "CCOO es el sindicato mayoritario en el Comité de Empresa desde su constitución en 2017". "Desde el principio, nuestra intención ha sido integrar a todos los miembros del Comité de Empresa en las decisiones y acuerdos; tal es así, que la tónica dominante ha sido la unanimidad y la unidad de acción sindical. Y a este respecto, nunca ha habido ninguna queja ni reclamación por parte de UGT, por lo que sorprende que hayan pasado de la cordialidad a la confrontación más absoluta, que solo puede explicarse por la cercanía de las elecciones sindicales".

Dice CCOO que "argumentan que el último acuerdo firmado por la empresa por el Comité de Empresa, por mucho que UGT repita hasta la saciedad, que ha sido firmado sólo por CCOO, por motivos de intereses corporativos supone pérdida de derechos".

"Este acuerdo que supone algo tan natural como es la aplicación del artículo 56 del Convenio de aplicación y beneficia a aquellos puestos de trabajo que por su singularidad cumplan con los criterios que recoge el citado artículo, habiéndose reconocido ya a aquellos puestos donde es más evidente y abriendo la puerta a la valoración a otros puestos a los que igualmente puedan cumplir con los criterios de aplicación. Además este acuerdo no supone en ningún caso seguir trabajando para otros puestos de trabajo, donde posiblemente las soluciones pudieran ser otras. Y en esto CCOO estaba y está trabajando, también con UGT, si quiere sumarse y como siempre ha sido", explica CCOO.

En ningún caso CCOO, ha participado ni participará en ningún acuerdo que suponga el más mínimo menoscabo a cualquier derecho, porque como es evidente, es contrario a nuestra propia naturaleza. No supone pérdida de derecho económico, ya que se mantiene la totalidad del salario percibido hasta ahora, ni tampoco a temas tan sensibles como la seguridad y salud laboral en el que no se debe intentar confundir. En caso de posibles enfermedades profesionales o accidentes laborales, la responsabilidad empresarial se mantiene, así como también se mantienen los derechos de trabajadores y trabajadoras de reclamación, indemnización o cualquier otro, y es independiente de la estructura de la nómina.

"Asimismo UGT nos ha trasladado y ha dejado escrito su intención de suprimir el acuerdo citado. Desde CCCO, defenderemos la negociación de más mejoras laborales desde el mantenimiento de las ya alcanzadas y que tanto esfuerzo suponen frente a quienes quieren suprimir dichas mejoras para iniciar una negociación desde cero", apunta el sindicato.

Apela CCOO "a la responsabilidad y a la cordura para seguir en la senda del diálogo y la negociación de manera conjunta todos las fuerzas sindicales que hasta ahora ha supuesto claros beneficios y evitar el uso de herramientas de presión que en cualquier caso deberán ser la última opción y que debe estar precedida siempre por el diálogo y en el caso que nos ocupa no ha sido el caso, sino que directamente por parte de UGT, se ha pretendido que la empresa haga ciertas cesiones con la amenaza desde el principio de la huelga. A CCOO, esto nos preocupa porque pone en riesgo las vías de comunicación fluidas que habíamos conseguido entra representación de los trabajadores y empresa y que nunca se debe destruir, sino más bien fomentar. Tal es así, que el seguimiento de la huelga está siendo muy escaso, el mensaje de UGT, no ha sido aceptado por la mayoría de la plantilla y aboca a una incertidumbre evidente a los pocos trabajadores en huelga, que no ven ningún avance y por tanto notan el fracaso de la misma".