El PSOE denuncia a Adif y al PP de Carboneras por la campaña de Greenpeace que pide la demolición del Algarrobico

El PSOE ha decidido contrarrestar la campaña de cartelería en favor de la demolición de El Algarrobico interponiendo denuncias ante la Junta Electoral. El pasado martes se colocaron dos grandes carteles en Almería y otros dos en Sevilla en los que se leía “Defiende lo que piensas, Algarrobico demolición”, junto al logo del PSOE. El cartel se completaba con una imagen de José Luis Amérigo (alcalde socialista de Carboneras, donde está El Algarrobico) y otra de Juan Espadas (secretario general del PSOE-A). Los carteles fueron retirados el miércoles.

Un día después, Greenpeace asumió la autoría de la acción, con la que trata de denunciar de forma irónica que lo que mantiene la mole en pie es, precisamente, la inacción de Amérigo, responsable directo de cumplir las sentencias judiciales de El Algarrobico, y de forma indirecta la inacción de Espadas.

Denuncia contra ADIF y la contratista de la valla

En esas 48 horas los socialistas ya habían reaccionado, apuntando al PP como probable autor de los carteles, algo que luego se demostró incierto. Los socialistas se revolvieron, primero con sendas publicaciones en redes sociales del PSOE de Carboneras y del propio Espadas. Y después, con una denuncia en la Junta Electoral de Sevilla contra Adif y la empresa contratista de la valla publicitaria situada junto a estación de Santa Justa.

Esa denuncia, a la que este medio ha tenido acceso, incide en el uso fraudulento del lema socialista de la campaña del 28-M (“Defiende lo que piensas”), ve detrás la mano del PP (“sin identificar la campaña como propia creando confusión para perjudicar a otros actores del proceso electoral”) y advierte: “Todo apunta a que la mencionada contra-campaña va a proliferar en los diferentes ámbitos territoriales”, con variaciones y adaptaciones.

Como indicio de la autoría popular, indicaba que las cuentas de Twitter del PP de la Comunitat Valenciana, la del PP de Puertollano y la del PP de Ávila habían publicado sendos tuits reproduciendo unos carteles rojos alusivos a la cifra de agresores sexuales beneficiados por la aplicación de la Ley del Sólo Sí es Sí, que llevaban debajo el lema socialista de campaña.

Lo cierto es que fue Greenpeace, que había realizado otras acciones de hacktivismo parecidas. Por ejemplo, contra las políticas hídricas del Gobierno del PP de la Junta de Andalucía, el pasado enero. “El PSOE siempre ha mirado para otro lado para no ver el Algarrobico. El cartel lo pusimos nosotras. Sorry not sorry”, admitió la entidad ecologista este jueves.

Denuncia contra el PP de Carboneras

Tras esa primera denuncia, el PSOE ha interpuesto al menos otras dos: una por la colocación de una valla publicitaria similar en Almería, y otra contra el PP de Carboneras y su candidato, Felipe Cayuela, en este caso por hacerse eco del troleo de Greenpeace alimentando la confusión de la verdadera autoría.

“Vecinos esto que es lo que es? En CARBONERAS se dice una cosa y en Sevilla otra…”, publicaron Cayuela y el PP local en su muro de Facebook. Un día después, el PP volvió a publicar un vídeo con imágenes del candidato Cayuela junto a la valla almeriense y un texto: “Esto no es una manipulación como afirma el PSOE de Carboneras. Esto está en Sevilla, en Almería, en toda Andalucía y hasta en Pekín. Gracias a los Estudiantes de Carboneras que estudian en Almería que nos han ayudado a desmontar a los que mienten y manipulan”.

“Mediante la publicación en la red social Facebook de las imágenes de esta valla así como del vídeo y del texto que acompañan a dicha publicación se busca crear por quien realiza dicha publicación confusión sobre si se trata de una campaña de esta formación”, señala el PSOE en su denuncia al PP de Carboneras. Allí se señala que el cartel utiliza “la misma tonalidad de rojo” y una tipografía en blanco idéntica a la utilizada por el PSOE; “idéntico recuadro con el logo del PSOE ”Andalucia PSOE“ con un barra invertida y corazón”; que se utiliza el lema de precampaña del PSOE; y que se utiliza ilegítimamente la imagen de Espadas y de Amérigo.

Los socialistas apoyan su denuncia en diversos acuerdos de la Junta Electoral Central donde se censura que “cualquier sujeto, sea un partido o no”, utilice símbolos, colores o tipografía que identifiquen a un partido político induciendo a error sobre la autoría del mensaje. La JEC entiende que es contrario al principio de transparencia.

Greenpeace: “El objetivo es denunciar la inacción del PSOE-A”

El asunto tiene un reverso peligroso para los socialistas, por el mensaje que transmiten sus denuncias: el PSOE cree que, al utilizar un mensaje en el que Amérigo se compromete con la demolición, el PP de Carboneras está intentando crear confusión respecto a las verdaderas intenciones del regidor, utilizando en su provecho una campaña de los ecologistas que busca, precisamente, crear confusión para cuestionar que el regidor tenga intención de demoler El Algarrobico.

Fue la propia Greenpeace quien, antes de asumir públicamente la autoría, se cuestionó en Twitter: “Nos estáis mandando fotos de varios carteles en Sevilla y Almería con el lema ”ALGARROBICO DEMOLICIÓN“. Si fueran reales, solo nos quedaría aplaudir que @psoedeandalucia y @_JuanEspadas defiendan lo inevitable, pero parece demasiado bueno para ser cierto. Es nuestra impresión”.

Espadas replicó: “El Ayuntamiento de Carboneras ya ha comunicado al TSJA que hará la modificación puntual de planeamiento para declarar ese suelo no urbanizable. Las sentencias se acatan, no lo duden”. Y este jueves criticó la “apropiación” de la imagen del PSOE por los ecologistas, con quienes dijo no discrepar en el fondo del asunto, la demolición de El Algarrobico: “Nunca está justificado el uso o apropiación de la imagen de otro para ejercer una campaña propia; el que lo haga lo terminará pagando”.

El alcalde socialista de Carboneras ha sido requerido en cinco ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que cumpla, bajo amenaza de multa, una sentencia firme desde 2018, empezando por reclasificar el suelo donde se sitúa el hotel. Sigue sin hacerlo. 17 años después de que la obra fuera paralizada por un juzgado, y tras 43 sentencias judiciales, el hotel ilegal sigue en pie y sin visos de ser derribado en fechas próximas. Ahora, Amérigo ha prometido que lo hará con una modificación puntual, pero hace un mes dijo que lo haría elaborando un nuevo PGOU, aunque ahora haya borrado el rastro de aquello.

“El objetivo de esta protesta es denunciar la inacción del PSOE-A y exigirle ambición y urgencia en defensa del medio ambiente”, aclararon desde Greenpeace cuando, finalmente, asumieron la autoría. “El Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el PSOE, lleva años incumpliendo las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El hotel ilegal sigue en pie a pesar de incumplir la Ley de Costas, la normativa que rige el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y la normativa urbanística andaluza”.

La campaña ha escocido en el PSOE porque le vincula, de forma nítida y a la vez irónica, con un escándalo medioambiental de primer orden en el que un regidor socialista tiene una responsabilidad directa.