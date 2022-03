Andalucía cifra en “más de 600 millones” las pérdidas para la cadena alimentaria por la huelga de transportistas

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha advertido este martes de que la primera semana de la huelga de transportistas ha desencadenado unas “pérdidas solamente en la cadena alimentaria” que “superan ya los 600 millones de euros en Andalucía”.

Así lo ha alertado el vicepresidente en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que este martes se ha celebrado de forma excepcional en Carmona (Sevilla), y en la que tanto el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, como Juan Marín se han referido al asunto de la huelga de transportistas.

El vicepresidente ha subrayado que la “reivindicación” que esgrimen los convocantes de dicha huelga pasa por “prohibir la contratación del servicio de transporte de mercancías por carretera por debajo de los costes de explotación”, y ante ello ha criticado la “falta de agilidad y sensibilidad” del Gobierno de Pedro Sánchez.

Marín ha expresado que, este lunes, el Ejecutivo central “una vez más volvió a fallarle a este país y, por tanto, a Andalucía”, tras la reunión que las ministras de Asuntos Económicos, Hacienda y Transportes, Nadia Calviño, María Jesús Montero y Raquel Sánchez, respectivamente, mantuvieron con representantes del Comité Nacional de Transporte por Carretera.

Y es que, según ha opinado el vicepresidente de la Junta en referencia al Gobierno central, “uno no se puede levantar de la mesa sin solucionar un problema tan grave como éste, y sin convocar a todas las partes implicadas”.

Tras aseverar que “los transportistas llevan meses sufriendo pérdidas por la escalada de precios de carburantes”, Marín ha puesto de relieve que “el sector de la alimentación está siendo el más castigado en este momento” por esta huelga, “desde la industria láctea pasando por la pesquera, la cervecera o la de agua mineral”, y ha recordado además que “la flota está amarrada a puerto porque no puede tampoco trabajar” ante los altos precios de los carburantes.

Marín ha subrayado asimismo que en “muchos supermercados” se están dando ya “algunos casos de desabastecimiento de algún producto básico”, algo que, según ha alertado, supone “un verdadero problema”, al que hay que añadir los problemas de abastecimiento derivados de la guerra por la invasión rusa de Ucrania en productos “básicos” como leche, harina o aceite, según ha abundado el vicepresidente, quien también ha advertido de que “los mercados de abastos están sufriendo problemas de suministro de productos frescos”, como “carne, pescado, frutas, verduras”.

Insostenible

La Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) ha asegurado este martes que tras algo más de una semana de huelga de transportistas la situación “es insostenible”. Actualmente, la carencia de determinados productos en los establecimientos comerciales mayoristas y minoristas y en el canal horeca “es ya una realidad”, ha afirmado, especialmente los de carácter perecedero, como leche, aceites, huevos, harina, azúcar, fruta, verduras y hortalizas, carne y pescado.

Según ha expuesto el director general de CAEA, Álvaro González Zafra, en declaraciones remitidas a Europa Press, “la cadena de suministro sigue sin fluir y la situación se agrava cada día que pasa, siendo especialmente preocupante en Andalucía”, entre otros motivos “por su gran extensión y potencial agroindustrial”, con más de 280.000 producciones en origen agrarias, ganaderas, pesqueras e industrias alimentarias “que no reciben materias primas para producir y que no pueden sacar productos ante la quiebra de la cadena de suministro”. Esto hace que éstos no lleguen a su vez a las plataformas logísticas y canal mayorista y que, por tanto, no se puedan distribuir a las tiendas minoristas --35.000 comercios alimentarios y de productos básicos en Andalucía-- y al canal horeca en la comunidad --52.000 establecimientos de hostelería--.