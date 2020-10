Andalucía contratará a 1.200 maestros más para los colegios públicos de las grandes ciudades con la ratio más alta

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos volverá a incrementar la plantilla docente contratando a 1.500 profesionales más este curso para asumir el sobreesfuerzo que exige el funcionamiento de las aulas bajo las medidas de seguridad contra la pandemia. Serán 1.200 maestros de Infantil y Primaria -dos etapas que habían quedado al margen del refuerzo docente aprobado a principios del curso- y otros 300 profesores de Secundaria.

Este incremento de plantilla se suma a los casi 5.000 docentes de apoyo que fichó la Junta a principios de septiembre para bajar la ratio escolar en los institutos con más alumnos y con aulas más masificadas. Aquella remesa alcanzaba al 57% de los centros andaluces y esta nueva incorporación de personal permitirá reducir la tasa de alumnos por clase en muchos colegios de Infantil y Primaria donde rebasaban el tope legal permitido (25 niños por aula). Se actuará sobre más de un millar de aulas que presentan una alta masificación de escolares, situadas principalmente en capitales de provincias, zonas metropolitanas y costeras, permitiendo efectuar desdobles para reducir ostensiblemente el alumnado.

La Consejería de Educación, que dirige Javier Imbroda, ha alcanzado este martes un acuerdo con tres de los cinco sindicatos mayoritarios representados en la mesa sectorial: CSIF, ANPE y CCOO (éste último secundó la huelga general en la enseñanza del pasado 18 de septiembre, junto a Ustea, que ha rehusado firmar el acuerdo por considerarlo "insuficiente". Tampoco lo ha secundado el sindicato UGT, que rechazó acudir a la huelga a los pocos días de iniciarse el curso, porque defendía que era "prematuro". Aun con el respaldo de tres de las cinco organizaciones de profesores, el acuerdo alcanzado da cobertura política al Gobierno de Juan Manuel Moreno, que veía con preocupación cómo se iba deteriorando el ambiente en el sector de la enseñanza -más de 100.000 profesores- bajo la presión del coronavirus.

Los 1.500 docentes nuevos se incorporarán progresivamente este curso, obligando a modificar nuevamente el Presupuesto andaluz en vigor. En términos absolutos, la consejería sostiene que el incremento total alcanza los 6.949 efectivos, lo que supone un 6,87% más de la plantilla de profesores para el presente curso 2020-2021. En principio, la primera remesa de maestros de apoyo, próxima a los 5.000 efectivos, tienen contrato hasta el 31 de diciembre, prorrogable hasta que finalice el presente año académico, en junio de 2021. Los 1.500 profesores nuevos que se incorporan a las clases tras este acuerdo tendrán, previsiblemente, las mismas condiciones, pero su puesto no se consolidará como plantilla estructural del sistema escolar andaluz, a falta de que Imbroda comparezca este miércoles para dar los detalles.

El pacto con los sindicatos incluye una ampliación extraordinaria de la plantilla docente del segundo ciclo de la Educación Infantil para los centros que cuenten con cuatro o más unidades autorizadas y que superen los 20 alumnos, que recibirán un recurso adicional para poder realizar desdobles. El acuerdo contempla también cupos adicionales para residencias escolares, así como para centros específicos de Educación Especial, y una partida extraordinaria para incrementar en un 10% los gastos de funcionamiento de las escuelas.

Como medidas de conciliación se ha pactado la potenciación del trabajo no presencial. Se ha acordado que la parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro del profesorado se llevará a cabo, con carácter general, de forma telemática, priorizándose las reuniones de trabajo a través de videoconferencia. El pacto contempla la posibilidad del trabajo no presencial para el profesorado que tenga a su cargo menores de 14 años o personas dependientes que guarden cuarentena domiciliaria, con sintomatología o aislamiento preventivo.

Sin unidad sindical

El acuerdo se ha logrado en el seno de la Mesa Sectorial de Educación y se prevé que se firme este miércoles. Las últimas reuniones de negociación con los sindicatos habían fracasado, porque las organizaciones exigían un mínimo de 2.000 docentes contratados para paliar el impacto de la covid-19 en las aulas, mientras que la consejería sólo prometía 800 o 900 más.

Para CCOO, el acuerdo alcanzado supone un avance para que en ningún caso se supere la ratio de 25 escolares en Educación Infantil y Primaria y 30 en el primer ciclo de la ESO -desbordada en áreas metropolitanas, grandes ciudades y zonas costeras, con incluso hasta 28 y 33 escolares-, incluye, además, recursos para las Residencias Escolares, la Educación Infantil 3-6 años -con personal extra si en el centro existen, al menos, 4 unidades con ratio superior a 20 escolares tras aplicar el Acuerdo-, y centros específicos de Educación Especial, todos ellos son niveles y servicios educativos que viven graves situaciones ante la imposibilidad de que los escolares puedan usar mascarillas.

CSIF-A ha apuntado que alcanzar esta cifra de docentes adicionales para afrontar con más garantías la actual crisis sanitaria "permitirá actuar especialmente sobre las etapas de Educación Infantil, Primaria y primer ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), para efectuar desdobles en los grupos más masificados frente a la Covid-19".

La presidenta del Sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, ha valorado la firma del acuerdo, que ha considerado "un avance en la consecución de las exigencias que esta central sindical planteaba a la Consejería de Educación durante las últimas semanas para lograr un mayor esfuerzo presupuestario por parte del Ejecutivo andaluz para contratar a más docentes y reducir las ratios en las aulas andaluzas", informa Europa Press.

El acuerdo alcanzado recoge, en primer lugar, una ampliación extraordinaria de plantilla docente dirigida específicamente a la disminución de la relación de alumnos por aula en Infantil, Primaria y el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. CSIF ha exigido en la Mesa Sectorial que la ampliación extraordinaria de plantilla docente se consolide de forma estructural en el sistema educativo público andaluz.

Según García, gracias al acuerdo "se alivia la asfixia económica que padecen los centros educativos, que han debido adquirir materiales y recursos en los últimos meses para atender las nuevas necesidades higiénicas y sanitarias derivadas de la pandemia".

Sustituciones

El acuerdo también establece que en el caso de que se produzca una situación de incapacidad temporal simultánea de un número significativo de profesores en un mismo centro, se procederá, con carácter de urgencia, a la cobertura de las sustituciones de dicho profesorado mediante llamamiento telefónico, con autorización de la Dirección General del Profesorado y Recursos Humanos y en función del lugar que se ocupe en las bolsas de trabajo de las distintas especialidades de los cuerpos docentes, según establece el acuerdo.

El sindicato Ustea (Unión de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras en Andalucía) ha manifestado que el ofrecimiento hecho por la Consejería de Educación es "un incremento de 1.500 docentes a repartir entre las distintas etapas educativas, número que queda alejado de las posiciones que Ustea ha mantenido a lo largo de las negociaciones como adecuado para garantizar una enseñanza presencial segura y de calidad". Ustea ha explicado que "mañana (este miércoles) se reunirá nuestro secretariado, máximo órgano representativo y decisorio de nuestra organización, para valorar la oferta realizada".