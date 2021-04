Andalucía supera ya la tasa de 200 contagios y registra más de 2.000 casos por tercer día consecutivo

Andalucía ha registrado este sábado 10 de abril un total de 2.383 casos de coronavirus, tercer día consecutivo por encima de los 2.000 positivos, según datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias, que ha contabilizado once muertes, superior a las nueve de la víspera.

La tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma ha vuelto a ascender hasta 201,82 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 11,82 puntos más que la tasa de 190 de la víspera y 51,79 puntos por encima de la tasa de 150,03 del sábado pasado.

Esta es la tercera jornada consecutiva con más de 2.000 casos, tras los 2.249 del viernes y 2.590 positivos del jueves, y se registra después de sumar 1.767 el miércoles, 1.008 el martes, 1.254 el lunes y 3.867 el sábado --el Domingo de Resurrección la Junta no informó de la situación epidemiológica, una circunstancia que también se repitió el Jueves y Viernes Santo--.

Sevilla repite como provincia que suma más casos, con 581, seguida de Granada con 487. El resto de provincias registran menos de 300 contagios: 293 en Cádiz, 244 en Jaén, 223 en Málaga, 196 en Córdoba, 189 en Almería y 170 en Huelva.

Por su parte, los once fallecidos superan a los nueve de la víspera y se registran tras los 17 decesos del jueves, 38 del miércoles, 34 del martes, 17 del lunes y los 20 del sábado pasado. Por provincias, Almería y Málaga han contabilizado tres muertes cada una, seguidas por Sevilla con dos, y Cádiz, Córdoba y Granada con una cada una.

Vacunarse es seguro y la única solución para frenar el virus. Lo haré en cuanto llegue mi turno. Tengo confianza plena en la Sanidad pública y en sus magníficos profesionales. pic.twitter.com/UI8xqzQD72 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 10 de abril de 2021

Andalucía registra 1.355 hospitalizados por coronavirus, 17 menos que la víspera, lo que supone una bajada tras ocho días subiendo, aunque la región tiene 265 más que el sábado pasado, y tiene 292 pacientes en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), los mismos que el viernes y 17 más que hace siete días.

El dato positivo es que el proceso de vacunación en Andalucía ha alcanzado esta semana un ritmo acelerado, apenas frenado por los recelos de la población ante las dudas sobre la vacuna de AstraZeneca, que ha registrado un 20% de rechazos entre personas citadas desde el jueves. La Consejería de Salud asegura que esas dosis rechazadas han sido reutilizadas de inmediato en otras personas en la lista.

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha insistido este sábado en que "vacunarse es seguro y la única solución para frenar el virus". "Lo haré en cuanto llegue mi turno. Tengo confianza plena en la Sanidad pública y en sus magníficos profesionales", ha escrito en su cuenta de Twitter.

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha sido tajante este sábado sobre los efectos adversos de la vacuna AstraZeneca. "Espero que me llamen, porque ya me toca. Y cuando me toque, iré con alegría a vacunarme con AstraZeneca", ha dicho el titular de Salud de Andalucía a preguntas de los periodistas, tras participar en un acto en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Aguirre ha dicho, en otro momento, que si, por él fuera, se pondría una segunda vacuna de AstraZeneca, en caso de que estuviera a la espera de una segunda dosis de Pfizer o Moderna.

Para el consejero, los efectos "adversos" de AstraZeneca son como los de "cualquier medicamento", y ha recordado que "la vacuna salva vidas". "La vacuna buena es la vacuna puesta. En la nevera, la vacuna no hace efecto", ha recordado. Respecto a quienes han rechazado ponerse la vacuna, ha informado de que, a nivel global, solo el 1,3% de los andaluces llamados han vacunarse se ha negado a ello. "En la última semana esto ha aumentado por desconocimiento", ha añadido el consejero, que ha recordado a quienes se han negado a vacunarse, que ya solo tendrán la oportunidad de recibir la dosis si "hay disponibilidad" al término del calendario oficial.