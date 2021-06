Ángeles Férriz vuelve a escena para liderar la bancada socialista en el Parlamento andaluz

Ángeles Férriz (Sevilla, 1978 ) es la elegida por Juan Espadas para medirse al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en las sesiones de control al Gobierno andaluz. La diputada jiennense vuelve a la primera fila del escenario político tras ser "castigada" por Susana Díaz a puestos de menor relevancia. Es la cara de la "oposición constructiva" que Espadas pretende desplegar en el parlamento andaluz.

Férriz ya prepara su interpelación a Moreno -relativa a las ayudas de la Junta a los ayuntamientos para la gestión de la Covid-19- en lo que escenificará el cambio orgánico en el grupo parlamentario socialista. A este nombramiento, ratificado por unanimidad este lunes por la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, se le suman los de María Márquez, Gerardo Sánchez y Araceli Maese que pasan a repartirse los roles de portavoces adjuntos. Fuentes cercanas al nuevo líder socialista ya informaban en este medio que "todo el mundo está pendiente de las caras y nadie se pregunta por la estrategia".

Espadas, con su candidatura del "cambio", quiere activar un "nuevo modo de hacer política". Huye de la confrontación.

Ángeles Férriz, una de las personas más cercanas a Espadas, figuraba en todas las quinielas en esta renovación del PSOE-A. Hasta ahora ocupaba la portavocía de Asuntos Europeos, una comisión no legislativa, y donde fue a parar tras las fisuras con Susana Díaz. Fue la propia ex presidenta de la Junta de Andalucía la que impulsó su figura dentro del grupo parlamentario antes de sus desencuentros. "Sigue siendo la portavoz de la Ejecutiva Regional, si bien ha admitido que hay presencia más activa y coral de otros portavoces en función de los temas", dijo entonces su ahora predecesor, José Fiscal. Pero no fue así.

Estos años en la sombra han mermado su exposición mediática. Al principio de la legislatura Férriz desempeñaba las funciones de portavoz de la Comisión de Presidencia. "Era una china en el zapato para Bendodo", explica uno de los que fuera sus compañeros. Este mismo parlamentario resalta "las dotes políticas y oratorias" de la nueva portavoz socialista y cree que su designación es "magnífica". Desde el grupo parlamentario popular auguran momentos de "buenos discursos" en las sesiones de control al Gobierno. Mientras están a la espera de la estrategia parlamentaria que marca Espadas, estas fuentes consultadas no dudan de "la valía" de Férriz: "Es una de las mejores oradoras de la cámara, que defiende sus convicciones, y que estaba desaprovechada".

Licenciada en Derecho y abogada, Férriz ocupa en la actualidad la Secretaría de Formación y Nuevos Afiliados dentro de la Ejecutiva Regional del PSOE-A.También la portavocía donde apenas ha comparecido ante los medios. Además coordina el grupo parlamentario socialista de Jaén. Con anterioridad fue la vicepresidenta de la Diputación de Jaén donde ejerció como responsable de Igualdad y Turismo y Desarrollo Local entre los años 2003 y 2007. Desde el año 2007 hasta el año 2009 fue alcaldesa del municipio jiennense de La Carolina.